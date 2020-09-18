“شاهد” السعودي ريان جيلر يعترف بالسبب الحقيقي الذي يدفع الرجال للتحرش الجنسي به!

أطلق مشهور مواقع التواصل السعودي ريان جيلر تصريحاً مثيراً للجدل بشأن أسباب تعرضه للتحرش الجنسي في اكثر من موقف.

وقال جيلر، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “جائني سؤال لماذا أتعرض دائماً للتحرش كرجال؟. اليوم راح أجاوب بصريح العبارة، كنت اتجنب الجواب على هذا السؤال لتجنب لإثارة الجدل أو إساءة الفهم”.

وأضاف جيلر: “لكن يتم ذلك لأن ربي خلقني وسيم الشكل وملامح ناعمة إلى حد ما وهذا ما يجعلني عرضة لهذا الأمر، ونظرة بعض الناس للوسيمين دائماً ما تكون نظرة خاطئة”.

ريان جيلر جاني سؤال من صحفية : ليش تتعرض للتحرش؟ وكنت ادنق .. واليوم راح اجاوبكم بصريح العبارة لان الله خلقني وسيم الشكل وبملامح ناعمة pic.twitter.com/oTvXi9tv9D — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 17, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات المشهور السعودي، مستنكرين تصريحاته التي رأوا فيها محاولة لإثارة الجدل بمواقع التواصل.

وقال أحد المغردين: “ايه برافو قاعد يمشي على نفس الخطه الي هو مخطط لها اثاره جدل ادخل نفسي بي موضوع مع اي مشهور عشان يجونه متابعين”.

ايه برافو قاعد يمشي على نفس الخطه الي هو مخطط لها اثاره جدل ادخل نفسي بي موضوع مع اي مشهور عشان يجونه متابعين 👌🏼 — 𝐀𝐃𝐄𝐋 (@Adel__45) September 17, 2020

وأضاف آخر: ” انا لما اشوف هذا الوعي وهذا النوع من التغريدات، يكون عندي امل ان الدنيا لسة بخير. تحياتي لك. فعلا صار الكلام السخيف هو غاية في هولاء الأطفال”.

انا لما اشوف هذا الوعي وهذا النوع من التغريدات، يكون عندي امل ان الدنيا لسة بخير. تحياتي لك. فعلا صار الكلام السخيف هو غاية في هولاء الاطفال. #طيور_الجنة — Dam kurva (@DrNahari) September 17, 2020

وقالت أريج: ” وسيم ؟؟؟ وجه يشعر بالغثيان والله ان سواقنا احلى منه وش موضوعه هذا ؟؟”.

وسيم ؟؟؟ 🤢

والله ان سواقنا احلى منه وش موضوعه هذا ؟؟ — Άгeej (@Areej_Khalid1) September 17, 2020

أما عبدالله فقال: “وهو صادق، هو يعتبر وسيم للبزرنجية واكيد تعرض لمضايقات وتحرشات من ايام المدرسة”.

وهو صادق، هو يعتبر وسيم للبزرنجية واكيد تعرض لمضايقات وتحرشات من ايام المدرسه — Abdullah . (@q1a88) September 17, 2020

وفي وقت سابق، اعترف ريان جيلر بتعرّضه للتحرش الجنسي وهو طفل، كاشفاً عن أنّ طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رجل الأعمال الليبي يوسف المقيرفي تحرش به وأرسل له صوراً فاضحة.