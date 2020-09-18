ريان جيلر
ريان جيلر
Videoحياتنا

“شاهد” السعودي ريان جيلر يعترف بالسبب الحقيقي الذي يدفع الرجال للتحرش الجنسي به!

كتب وطن
0

أطلق مشهور مواقع التواصل السعودي تصريحاً مثيراً للجدل بشأن أسباب تعرضه للتحرش الجنسي في اكثر من موقف.

وقال جيلر، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “جائني سؤال لماذا أتعرض دائماً للتحرش كرجال؟. اليوم راح أجاوب بصريح العبارة، كنت اتجنب الجواب على هذا السؤال لتجنب لإثارة الجدل أو إساءة الفهم”.

وأضاف جيلر: “لكن يتم ذلك لأن ربي خلقني وسيم الشكل وملامح ناعمة إلى حد ما وهذا ما يجعلني عرضة لهذا الأمر، ونظرة بعض الناس للوسيمين دائماً ما تكون نظرة خاطئة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات المشهور السعودي، مستنكرين تصريحاته التي رأوا فيها محاولة لإثارة الجدل بمواقع التواصل.

وقال أحد المغردين: “ايه برافو قاعد يمشي على نفس الخطه الي هو مخطط لها اثاره جدل ادخل نفسي بي موضوع مع اي مشهور عشان يجونه متابعين”.

وأضاف آخر: ” انا لما اشوف هذا الوعي وهذا النوع من التغريدات، يكون عندي امل ان الدنيا لسة بخير. تحياتي لك. فعلا صار الكلام السخيف هو غاية في هولاء الأطفال”.

وقالت أريج: ” وسيم ؟؟؟ وجه يشعر بالغثيان والله ان سواقنا احلى منه وش موضوعه هذا ؟؟”.

أما عبدالله فقال: “وهو صادق، هو يعتبر وسيم للبزرنجية واكيد تعرض لمضايقات وتحرشات من ايام المدرسة”.

وفي وقت سابق، اعترف ريان جيلر بتعرّضه للتحرش الجنسي وهو طفل، كاشفاً عن أنّ طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رجل الأعمال الليبي تحرش به وأرسل له صوراً فاضحة.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” ماذا فعل مُتحرش سعودي قذر بفتيات في شارع عام وأصدقاؤه يضحكون!

الهدهد

كاتب سعودي يهاجم السعوديات اللائي فضحن الطبيب المتحرش:”لا عزاء لمن تُعري…

حياتنا

“شاهد” طبيب الأسنان المصري المُتحرش بالفنانين يخرج عن صمته.. وهكذا برر…

حياتنا

مهووس جنسياً في دبي تسلل وراء طفلة إلى المطبخ وفعل فعلته الدنيئة بها .. وهكذا ضبطته…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.