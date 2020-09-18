فيروس كورونا في الاردن
فيروس كورونا في الاردن
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“إذا سكّرت باب البيت سيأكلك، وإذا فتحته سيخرج” .. “نظرية الضبع” لمواجهة كورونا في الأردن تثير سخرية واسعة!

كتب وطن
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أثارت تصريحاتُ عضو لجنة الأوبئة مسؤول ملف في الأردنية، عن ما أسماها “نظرية ” لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المملكة سخرية واسعةً .

وقال الخبير الأردني، ، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”: “سواء سكرت أو ما سكرت الفيروس موجود، يعني أنا بشبهها انه انت في البيت وفيه ضبع. تسكر الباب ولا تخلي الباب فاتح؟”.

وأضاف الخبير الأردني: “إذا سكرت الباب بياكلك، وإذا فتحت ممكن يطلع الضبع من بيتك”، في شرح له لنظرية “الضبع” التي يطرحها لمواجهة الفيروس.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، ساخرين من النظرية التي طرحها المسؤول الأردني، معتبرين أن ذلك لا يمكن أن يحقق أي نتيجة في مواجهة الفيروس.

وقالت أريج مراد، في تغريدة لها: “نظرية الضبع تتربع على عرش الكوميديا الأردنية….. بس كوميديا سودا”.

وشارك أحمد حسن الزعبي الفيديو، معلقاً عليه بالقول: “نظرية الضبع والكورونا للفيلسوف الأخ ضابع الكورنجي”.

وقال مغرد آخر: “هدا من وين صايدينه اما ثقافته بالطب مثل ثقافتي بالانشطار النووي”.

أما الدكتور بسام صرايرة، فعلق قائلاً: “الدكتور عدنان اسحق مدير ملفّ كورونا في وزارة الصحة يقول في مقابلة مع تلفزيون المملكة فيروس كورونا مثل الضبع إذا دخل عليك في غرفة… هل تفتح الباب،، ام تغلقه..!! بهذه العقليّة يُدار الملفّ.!، يقولون انّ الاردن من افضل الدول تعاملاً مع كورونا..!!”.

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 270 حالة محليّة، و9 لقادمين من الخارج في فنادق الحجر.

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020؛ لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا، ومنع إقامة بيوت العزاء للحد من تفشي الفيروس.

 

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