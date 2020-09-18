“إذا سكّرت باب البيت سيأكلك، وإذا فتحته سيخرج” .. “نظرية الضبع” لمواجهة كورونا في الأردن تثير سخرية واسعة!

أثارت تصريحاتُ عضو لجنة الأوبئة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، عن ما أسماها “نظرية الضبع” لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المملكة سخرية واسعةً .

وقال الخبير الأردني، عدنان اسحق، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”: “سواء سكرت أو ما سكرت الفيروس موجود، يعني أنا بشبهها انه انت في البيت وفيه ضبع. تسكر الباب ولا تخلي الباب فاتح؟”.

وأضاف الخبير الأردني: “إذا سكرت الباب بياكلك، وإذا فتحت ممكن يطلع الضبع من بيتك”، في شرح له لنظرية “الضبع” التي يطرحها لمواجهة الفيروس.

أحد اعضاء لجنة الأوبئة يوضح بطريقة مبسطة "نظرية الضبع" حول فيروس كورونا على قناة المملكة pic.twitter.com/i9EcR4MzDK — الأردنية نت (@alurdunyya) September 18, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، ساخرين من النظرية التي طرحها المسؤول الأردني، معتبرين أن ذلك لا يمكن أن يحقق أي نتيجة في مواجهة الفيروس.

وقالت أريج مراد، في تغريدة لها: “نظرية الضبع تتربع على عرش الكوميديا الأردنية….. بس كوميديا سودا”.

نظرية الضبع تتربع على عرش الكوميديا الأردنية….. بس كوميديا سودا 😕 — Areej Murad (@AreejMurad1) September 18, 2020

وشارك أحمد حسن الزعبي الفيديو، معلقاً عليه بالقول: “نظرية الضبع والكورونا للفيلسوف الأخ ضابع الكورنجي”.

نظرية الضبع والكورونا

للفيلسوف الأخ ضابع الكورنجي.. pic.twitter.com/AC6mntMrqo — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) September 18, 2020

وقال مغرد آخر: “هدا من وين صايدينه اما ثقافته بالطب مثل ثقافتي بالانشطار النووي”.

هدا من وين صايدينه اما ثقافته بالطب مثل ثقافتي بالانشطار النووي 😂 pic.twitter.com/td3Lg7nsGH — 🦂Vimto🦂 (@Vimto00234) September 18, 2020

أما الدكتور بسام صرايرة، فعلق قائلاً: “الدكتور عدنان اسحق مدير ملفّ كورونا في وزارة الصحة يقول في مقابلة مع تلفزيون المملكة فيروس كورونا مثل الضبع إذا دخل عليك في غرفة… هل تفتح الباب،، ام تغلقه..!! بهذه العقليّة يُدار الملفّ.!، يقولون انّ الاردن من افضل الدول تعاملاً مع كورونا..!!”.

الدكتور عدنان اسحق مدير ملفّ كورونا في وزارة الصحة..!! يقول في مقابلة مع تلفزيون المملكة: فيروس كورونا مثل الضبع 🤣 اذا دخل عليك في غرفة… هل تفتح الباب،، ام تغلقه..!!🤣 بهذه العقليّة يُدار الملفّ.! ويقولون انّ الاردن من افضل الدول تعاملاً مع كورونا..!! تمتّعوا بالمشاهدة pic.twitter.com/zmBGyDucbu — Dr. Basem Sarrayrah (@sardrsa) September 18, 2020

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 270 حالة محليّة، و9 لقادمين من الخارج في فنادق الحجر.

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020؛ لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا، ومنع إقامة بيوت العزاء للحد من تفشي الفيروس.