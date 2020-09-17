“فلسطين حُرة”.. “شاهد” روان بن حسين قالت كلمة حق فطعنوا بشرفها وطالبوا بطردها من الإمارات!

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعمها القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة وبطريقة غير مُباشرة، بعد اتفاق “الخيانة والعار” الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن”، وهي ترتدي تيشرت أسود كُتب عليه بالخط الأخضر العريض “فلسطين”، وكلمة عبرية بخط أبيض رفيع، وقالت روان: “تتذكرون في لندن لما كلمتكم عن براند اللي كانوا عاملين تيشرتات اللي حاطين عليها فلاش، عاملين تيشرت جديد، صراحة وايد فكرته حلوة، مكتوب بالعربي فلسطين، وبالعبري مكتوب حرة، فلسطين حرة”.

وأثارت الصورة التي نشرتها روان بن حسين، جنون الذباب الإماراتي الذي انبرى لمهاجمتها كونها تعيش في دبي وتدافع عن فلسطين، في صورة توضح مدى انبطاح عيال زايد، وكتب احدهم معاتباً اياها بالقول:” وطيب ليه عايشه في دبي مفروض تطلعي منها”.

وعلقت سارة: ” ودها تسب الإمارات بس فنادقها مصدر رزقها قالت تلمح بس، عبيد الدرهم والريال مجاهدي الفنادق”.

وطالب آخر بطردها من الإمارات قائلاً: ” المفروض الإمارات يطردونها تروح عند أهلها الفلسطينيين”.

وكتبت لولي: ” فلسطين حرة وانتي منقعة في الإمارات اللي مطبعة مع إسرائيل المحتلة، خايفة على اللقمة اللي تطلعلك من الفنادق ذابحتك الوطنية، روحي فلسطين نشوف كيف تحصلين زباين دفيعه”.

واتهمتها أخرى بالتناقض والنفاق، وقالت: “المشكلة كاتبة فلسطين بالعبري.. يا انها تلعب ع الحبلين يا انها بتستعبط.. ع العموم ياريت انها تسيب فنادق الإمارات ولا تزورها نهائياً و لا تدخل البحرين.. وتكتفي بفنادق لندن”.

وتابعت: “اللي عملته حركات نفاق مالها أي داعي.. كان تقدر تعبر عن رأيها بأي طريقة ثانية الا الحركات الغبية دي.. بالمناسبة لندن اللي كانت عايشة فيها صدر منها وعد بلفور المشؤوم اللي منح اليهود حق في أرض فلسطين ياريت تقاطعها.. و تقاطع أمريكا كمان و كل دول أوروبا”.

ويبدو أن روان بن حسين كانت تقيم في الإمارات مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقيرف، وابنتها لونا، حيث استعرضت سابقاً بفيديو قصير فخامة منزلها.

وعكس ما توقع الجميع أنها ستعود للدولة الأوروبية التي كانت تعيش بها، بقيت روان بن حسين في دبي، وتعرضت لكسر في قدمها و تمزق في الأربطة، وظهرت بفيديو تروي تفاصيل ما حدث لها قائلة: “كنت أتسوق برفقة والدي ووالدتي ومعي طفلتي الصغيرة في إحدى المولات بمدينة دبي، وأثناء تجولي بالمول سقطت أرضًا ما دعا والدي إلى أن يحملني على كرسي متحرك لعدم استطاعتي تحريك قدمي، ثم قام بنقلي إلى المستشفى”.

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