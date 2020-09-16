محاولة اغتصاب/ صورة تعبيرية
حياتنا

مضيفة طيران مغربية غلبت الشيطان بتفكيرها.. شقيقها شعر بالملل في عيد ميلاده فأحضرت له صديقتها القاصر لاغتصابها!

كتب وطن
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في جريمة جنسية غريبة وقعت بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة المغربية الرباط، قامت مغربية في العشرينات من العمر، بتخدير صديقتها القاصر ليتمكن شقيقها من اغتصابها كهدية في عيد ميلاده.

 

وقالت القاصر في التحقيقات التي أوردتها صحيفة “الأخبار” المغربية، إن صديقتها المضيفة وجهت دعوة لها من خلال استئذان والديها لحضور شقيقها.

 

وذكرت الضحية أنه تم استدراجها من أجل تقديمها من طرف المضيفة العشرينية إلى أخيها، وأنها سقطت في فخ التخدير من تدبير الشقيقين معا.

 

ونتج عن عملية الاغتصاب هتك للعرض وحمل مؤكد بتقارير وخبرات طبية.

 

وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال المضيفة يوم الإثنين الماضي وإيداعها بسجن “” في مدينة سلا، ولا يزال شقيقها الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، طليقاً وجاري البحث عنه.

 

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