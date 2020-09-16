صور مفجعة لجريمة وحشية هزّت العراق .. قتل الناشطة شيلان دارا ووالديها في منزلهم بطريقة مرعبة!

شهدت منطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد جريمة مروّعة هزت الشارع العراقي، تمثلت باقتحام منزل ناشطة تدعى شيلان دارا رؤوف وقتلها بوحشية مع والديها.

وبحسب مصدر أمني فإن مسلحاً مجهولاً أقدم على اقتحام المنزل ونحر ثلاثة أفراد من العائلة وهم الأب والأم وابنتهما التي تعمل صيدلانية شيلان دارا رؤوف.

شيلان دارا دكتورة صيدلانية الوحيدة لاهلها ساكنة بغداد المنصور

عصابات إجرامية قتلتها نحر هي وابوها وامها 💔😔وأذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت pic.twitter.com/m9zPOOlYtL — أحمد الجراح (@7r3b3FNqp0kPYVL) September 16, 2020

وحسب ما تبين من التحقيق فإنه لم يكن الحادث إرهابياً، وأن القاتل دخل المنزل بقصد السرقة.

ووصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث من أجل القيام بالتحقيقات، كما تم إرسال الجثث إلى الطب الشرعي.

ومساء الاربعاء، أعلن مصدر أمني عراقي اعتقال منفذ جريمة قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا بالتعاون مع القوات الأمنية في إقليم كردستان.

وبحسب المصدر فإن القاتل كان يعمل في أحد المقرات الأمنية القريبة من منزل الضحية.

وذكر المصدر الأمني أنّ القاتل فر إلى محافظة السليمانية قبل التوجه إلى أربيل عقب الجريمة.

هذا وذكر الناشط في احتجاجات بغداد، طارق الحسيني، أن الغرض من الهجوم كان ”تصفية شيلان“ الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

وأضاف الحسيني : ”أن الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين“.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراقي بتفاعلات كثيرة مع الجريمة المروعة التي تعرضت لها الناشطة العراقية ووالديها داخل منزلهم مع سرقة ممتلكاتهم الخاصة.

ارض الرافدين اصبحت ارض القتلة والمجرمين حكومة الارهاب والقتلةاين انتم من هذه الجرائمتم نحر عائلة كردية في بغداد، اي قطع رؤوسهم.بنت نشيطة باسم (شيلان دارا رؤوف) مع والدها (دارا رؤوف) و والدة شيلان تم نحر المسمى بالذبح في بيتهم في شارع منصور وسط بغداد pic.twitter.com/5Y7zoOUDUb — Ali H Hasan🇮🇶🇭🇺 (@AliHussenHasan1) September 16, 2020

إلى متى هذا الإجرام بحق العراق؟!.

أطالب السيد @MAKadhimi بفتح التحقيق العاجل والفوري بقضية نحر الشهيدة (شيلان دارا رؤوف) هي وعئلتها، والتي كانت مشاركة منذ اللحظة الأولى في مظاهرات تشرين.

وأطالب العراقيين الأحرار بإطلاق هاشتاك #مسعفة_التحرير_تذبح — Muslim Shnshol (@MuslimShnshol) September 16, 2020

تصفحت حساب الصيدلانية الراحلة #شيلان_دارا على فيسبوك واهتماماتها، وجدتها طفلة لطيفة مثقفة

صمت وزارة الداخلية عن مجزرة نحر شيلان وعائلتها دفع بوسائل الإعلام إلى ذكر روايات مختلفة عن المجزرة ودوافعها

المؤكد أن العراق غابة كبيرة وموحشة بلا نظام ويمكن أن تُنحر عائلة دون أن يكترث أحد — عمر الجنابي (@omartvsd) September 16, 2020

فيما افترض ناشطون آخرون أن الميليشيات العراقية الموالية لإيران تقف وراء اغتيال شيلان، خاصة أنها كانت إحدى نشطاء ساحة التحرير، كما أنها وعائلتها معروفين بدعمهم لمظاهرات أكتوبر.

تم نحر عائلة كردية في بغداد، اي قطع رؤوسهم.

شيلان دارا رؤوف مع والدها دارا رؤوف و والدة شيلان تم نحر رؤسهم وسط بغداد

الطب العدلي اشارة بان شيلان بنسبة ٦٠٪؜ مغتصبة و مذبوحة مع عائلتها. مع قص ساقيها pic.twitter.com/POpyaEMZa6 — لارا حسين🇮🇶 (@lrr_aa) September 16, 2020

وأكد الناشطون أن بيتها يقع في منطقة محصنة بين السفارة الروسية والبحرينية، وأنه لا يستطيع أحد تنفيذ هذه الجريمة سوى هذه الميليشيات.

وجدير بالإشارة أن الناشطة شيلان دارا رؤوف متخرجة في كلية الصيدلة ببغداد عام 2016، ومن سكان منطقة المنصور، وكانت تعمل صيدلانية بمدينة الطب في بغداد بقسم الأمراض السرطانية.