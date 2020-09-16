فاطمة سعود الرواحي
فاطمة سعود الرواحي
الهدهد

“شاهد” ظهور جديد لزوجة السلطان هيثم بن طارق يلفت أنظار العمانيين.. هذا ما فعلته مع ابنة شهيد عُماني

كتب وطن
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تفاعلت الاجتماعي بسلطنة عمان بصورة واسعة، مع ما قامت به زوجة السلطان العماني ، بتكريمها لطفلة من أبناء شهداء الوطن بالسلطنة.

 

وتظهر الصور المتداولة الطفلة العمانية فاطمة، بنت شهيد الواجب الشرطي ، وتكريمها من قبل بمناسبة عيد ميلادها الثالث الذي يوافق اليوم 16 سبتمبر من كل عام.

 

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تكريم حرم السلطان العماني للطفلة العمانية، معبرين عن امتنانهم واحترامهم لما تقوم به حرم السلطان من اهتمام ومتابعة للشرائح المهمشة في البلاد.

 

وكان العريف سعود الرواحي كان توفي أثناء عمله في سيتي سنتر الموالح، على يد متهم كان يحمل معه وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقليًا في العام 2018، حسب ما أوضحته شرطة عمان السلطانية.

 

وليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حرم السلطان العماني في مثل هذه الأنشطة والتكريمات لأطفال عمانيين، حيث تفاعلت مواقع التوصل الاجتماعي فيما سبق، مع قيام حرم السلطان العماني بشراء بضائع من طفلة كانت قد عملت مشروعاً خاصاً بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع به بعض السلع، مطلقة على نفسها اسم “التاجرة الصغيرة”.

 

وقامت زوجة السلطان هيثم حينها بشراء كامل بضاعتها، في محاولة منها لمساعدة تلك الطفلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، حيث ظهرت بعدها الطفلة معلنة أن زوجة السلطان قامت بشراء كل ما لديها، ووجهت رسالة شكر لها وللسلطان.


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