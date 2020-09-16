“شاهد” ظهور جديد لزوجة السلطان هيثم بن طارق يلفت أنظار العمانيين.. هذا ما فعلته مع ابنة شهيد عُماني

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان بصورة واسعة، مع ما قامت به زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، بتكريمها لطفلة من أبناء شهداء الوطن بالسلطنة.

وتظهر الصور المتداولة الطفلة العمانية فاطمة، بنت شهيد الواجب الشرطي سعود الرواحي، وتكريمها من قبل زوجة السلطان هيثم بمناسبة عيد ميلادها الثالث الذي يوافق اليوم 16 سبتمبر من كل عام.

السيده الجليلة حفظها الله تكرم الطفلة فاطمة بنت شهيد الواجب الشرطي سعود الرواحي بمناسبة عيد ميلادها الثالث الذي يوافق ١٦ سبتمبر pic.twitter.com/7F8oNaBKeC — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) September 16, 2020

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تكريم حرم السلطان العماني للطفلة العمانية، معبرين عن امتنانهم واحترامهم لما تقوم به حرم السلطان من اهتمام ومتابعة للشرائح المهمشة في البلاد.

وراء كل رجلاً عظيم أمراة عظيمة حفظ الله سيدنا وقائدنا السلطان هيثم وسيدتنا الجليلة وأبنائهم الكرام وعانهم الله على حفاظ ولحمة هذا الوطن وأبناء شعبه الأبي. — للحياة أسرار (@AboAmer75857525) September 16, 2020

حفظ الله السيدة الجليلة وحفظ لها أسرتها وبارك الله فيها وفي أولادها و رزقها وجبر الله خاطرها بكل خير ومسرة.

وبارك الله في ابنة شهيد الواجب ونفع بها وطنها ومجتمعها. آمين يا رب العالمين — أم الحسن (@ebQ6zvVdisU8j31) September 16, 2020

الله يحفظها وعقبال ال100 عام والعمر كله سعادة والله يرحم والدها — Sara1211 (@Saraalfun1211) September 16, 2020

وكان العريف سعود الرواحي كان توفي أثناء عمله في سيتي سنتر الموالح، على يد متهم كان يحمل معه وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقليًا في العام 2018، حسب ما أوضحته شرطة عمان السلطانية.

وليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حرم السلطان العماني في مثل هذه الأنشطة والتكريمات لأطفال عمانيين، حيث تفاعلت مواقع التوصل الاجتماعي فيما سبق، مع قيام حرم السلطان العماني بشراء بضائع من طفلة كانت قد عملت مشروعاً خاصاً بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع به بعض السلع، مطلقة على نفسها اسم “التاجرة الصغيرة”.

وقامت زوجة السلطان هيثم حينها بشراء كامل بضاعتها، في محاولة منها لمساعدة تلك الطفلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، حيث ظهرت بعدها الطفلة معلنة أن زوجة السلطان قامت بشراء كل ما لديها، ووجهت رسالة شكر لها وللسلطان.



تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك