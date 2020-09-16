ملك البحرين حمد بن عيسى
ملك البحرين حمد بن عيسى
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“شاهد” أطفال البحرين “أرجل 100 مرة” من أَراجوز المنامة وهذا ما قالوه لإسرائيل بعد انبطاح ملكهم

كتب وطن
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ثبت بالأدلة القاطعة، أن أطفال ، أرجل 100 مرة من ملكهم الأراجوز حمد بن عيسى آل خليفة، الذي انبطح كولاة نعمته ووقع اتفاق الخيانة والعار في للتطبيع مع .

 

ووجه عدد من ، رسالة لتعليم ملكهم معنى “الرجولة والكرامة”، بعد انبطاحه لعله يتعظ ويتعلم.

 

وعبر الأطفال، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن” عن رفضهم للتطبيع الخياني للبحرين والإمارات مع إسرائيل، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب وحق الفلسطينيين بالحياة الكريمة.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الرسالة التي قدمها الأطفال، مشيدين بموقفهم المشرف من التطبيع الخليجي مع إسرائيل.

 

الجدير ذكره، أن البحرين أعلنت الجمعة الماضية التوصل لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، وذلك بعد أقل من شهر على ذات الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.

 

وأمس الثلاثاء، وقعت البحرين والإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية .

 

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