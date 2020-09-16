“شاهد” أطفال البحرين “أرجل 100 مرة” من أَراجوز المنامة وهذا ما قالوه لإسرائيل بعد انبطاح ملكهم

ثبت بالأدلة القاطعة، أن أطفال البحرين، أرجل 100 مرة من ملكهم الأراجوز حمد بن عيسى آل خليفة، الذي انبطح كولاة نعمته عيال زايد ووقع اتفاق الخيانة والعار في البيت الأبيض للتطبيع مع إسرائيل.
ووجه عدد من أطفال البحرين، رسالة لتعليم ملكهم معنى “الرجولة والكرامة”، بعد انبطاحه لعله يتعظ ويتعلم.
وعبر الأطفال، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن” عن رفضهم للتطبيع الخياني للبحرين والإمارات مع إسرائيل، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بالحياة الكريمة.
أطفال البحرين يرفضون التطبيع مع العدو الاسرائيلي #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/lKiWSuD5hX
— يوسف الجمري #التطبيع_خيانة 🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 15, 2020
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الرسالة التي قدمها الأطفال، مشيدين بموقفهم المشرف من التطبيع الخليجي مع إسرائيل.
نتمنى حراك فعال من شعب البحرين لتوضح أن الشعب محتل!
— منال المحضار | Manal Al-mehdhar (@ManalMehdhar) September 15, 2020
الفرق بين الثرى والثريا
تحية لإخواننا في البحرين#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/GWQWmkZXyC
— الأقصى عقيدة🇵🇸 (@alaqsa202020) September 15, 2020
عشتم وعاشت آباء وأُمهات أنجبتكم
— يا فرج الله (@benmadan1) September 15, 2020
أنا المواطن البحريني ابراهيم شريف السيد، أعلن براءتي من اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبره طعنة في خاصرة أشقائي وخيانة للقضية الفلسطينية العادلة.
🇵🇸🇧🇭🇵🇸🇧🇭🇵🇸🇧🇭#فلسطين_قضيتي#بحرينيون_ضد_التطبيع#خليحيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/Foxehh5sjK
— Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) September 14, 2020
أنا المواطنة البحرينية فريده غلام ، أعلن التبرأ من اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وأعتبره طعنة في قلب الشعب البحريني والفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينية. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 #فلسطين_قضيتي #بحرينيون_ضد_التطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/znAsPxMG7T
— أم شريف (@Farida_Ghulam) September 14, 2020
الجدير ذكره، أن البحرين أعلنت الجمعة الماضية التوصل لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، وذلك بعد أقل من شهر على ذات الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.
وأمس الثلاثاء، وقعت البحرين والإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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