عبدالله بن زايد ونتنياهو
عبدالله بن زايد ونتنياهو
الهدهد

“العرة” نتنياهو يهدد بتدمير قطاع غزة بعد أن وضع في جيبه الصغيرة ابن زايد.. هل سنشاهد الطائرات الإمارات في سماء غزة؟!

كتب وطن
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في أول تصريح له بعد توقيع اتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي، شن رئيس وزراء حكومة الاسرائيلي ، هجوماً حاداً على الفلسطينيين، مهدداً بقصف بعد أن انبطح العرب تحت اقدامه، ما اعتبره رواد مواقع التواصل تهديداً بالقصف بالطائرات الإماراتية. !

 

وقال نتنياهو، في تغريدات له على تويتر رصدتها “وطن”: “الصواريخ التي أطلقت من ، هدفها عرقلة اتفاقات مع دول الخليج، ولا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين، الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال المراسم التاريخية”، وفق زعمه.

 

أكد نتنياهو، أنه أنهى زيارة تاريخية إلى واشنطن، بتوقيع اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين، مضيفاً في أول تصريح له بعد توقيع الاتفاقيتين: “ننهي للتو زيارة تاريخية إلى واشنطن، حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين”.

 

وأضاف نتنياهو: “سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعاً جداً، ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال، وسنضرب كل من يمد يده للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل من يمد يده لصنع السلام”.

 

وتابع: “كل من حضر المراسم أدرك بأننا حققنا تحولا استراتيجيا لصالح دولة إسرائيل ولصالح السلام، وأعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي تلقى ثلاث مهام. الأولى هي مكافحة فيروس كورونا. الثانية هي مكافحة الإرهاب والثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام”.

 

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في برعاية الرئيس الأمريكي ، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

 

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق مع إسرائيل، ولحقت بها بعد أقل من شهر لتعلن توقيع اتفاق تطبيعي مع إسرائيل وقع أمس الثلاثاء.

 

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