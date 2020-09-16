“العرة” نتنياهو يهدد بتدمير قطاع غزة بعد أن وضع في جيبه الصغيرة ابن زايد.. هل سنشاهد الطائرات الإمارات في سماء غزة؟!

في أول تصريح له بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني الإسرائيلي، شن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على الفلسطينيين، مهدداً بقصف قطاع غزة بعد أن انبطح العرب تحت اقدامه، ما اعتبره رواد مواقع التواصل تهديداً بالقصف بالطائرات الإماراتية. !

وقال نتنياهو، في تغريدات له على تويتر رصدتها “وطن”: “الصواريخ التي أطلقت من غزة، هدفها عرقلة اتفاقات السلام مع دول الخليج، ولا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين، الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال المراسم التاريخية”، وفق زعمه.

لا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال هذه المراسم التاريخية بالذات. إنهم يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولكنهم لن ينجحوا في ذلك. سنضرب كل هؤلاء الذين يمدون يدهم للاعتداء علينا وسنمد يدنا إلى كل هؤلاء الذين يمدون يدهم لصنع السلام معنا". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 16, 2020

أكد نتنياهو، أنه أنهى زيارة تاريخية إلى واشنطن، بتوقيع اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين، مضيفاً في أول تصريح له بعد توقيع الاتفاقيتين: “ننهي للتو زيارة تاريخية إلى واشنطن، حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين”.

قلت عند إقلاعي من واشنطن إلى إسرائيل: "ننهي للتو زيارة تاريخية ألى واشنطن حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين. سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعا جدا ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 16, 2020

وأضاف نتنياهو: “سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعاً جداً، ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال، وسنضرب كل من يمد يده للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل من يمد يده لصنع السلام”.

وتابع: “كل من حضر المراسم أدرك بأننا حققنا تحولا استراتيجيا لصالح دولة إسرائيل ولصالح السلام، وأعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي تلقى ثلاث مهام. الأولى هي مكافحة فيروس كورونا. الثانية هي مكافحة الإرهاب والثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام”.

كل من حضر المراسم أدرك بأننا حققنا تحولا استراتيجيا لصالح دولة إسرائيل ولصالح السلام. أعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي تلقى ثلاث مهام. الأولى هي مكافحة فيروس كورونا. الثانية هي مكافحة الإرهاب والثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 16, 2020

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق مع إسرائيل، ولحقت بها البحرين بعد أقل من شهر لتعلن توقيع اتفاق تطبيعي مع إسرائيل وقع أمس الثلاثاء.

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