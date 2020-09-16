السودان ينجو من سيناريو لبنان ونترات الأمنيوم بمعجزة.. متفجرات كفيلة بنسف الخرطوم كلها وتفاصيل صادمة

يبدو أن السودان كان على موعد مع كارثة كبيرة أشبه بما حدث في “مرفأ بيروت” والانفجار الذي دمر لبنان وصنف أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، حيث أعلن النائب العام السوداني اليوم، الأربعاء، إلقاء القبض على 41 شخصاً بحوزتهم متفجرات، قال إنها “تكفي لنسف العاصمة الخرطوم”.

تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني قال في مؤتمر صحفي له، إن قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) عثرت على مواد متفجرة بحوزة 41 شخصاً.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” أن المتفجرات المضبوطة “خطرة وتكفي لنسف كل العاصمة”، بناء على عملية التحليل لدى الأدلة الجنائية.

وتابع “نصبت قوات الدعم السريع 13 كميناً، أسفرت عن ضبط متفجرات خطيرة جداً من مادة تي إن تي، ومادة نيترون (نترات الأمونيوم) التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت”، الشهر الماضي.

فيما حذر من أن هذه المتفجرات “تشكل خطراً أمنياً مزعجاً، سواء على مستوى السودان أو الدول المجاورة”. وأشار إلى معلومات عن “تجارة متفجرات في مواقع مختلفة (لم يحددها)، وتمت متابعتها من ناحية أمنية واستخباراتية”.

المسؤول السوداني لفت أيضاً إلى “ظاهرة بروز خلايا عنقودية إرهابية في العاصمة الخرطوم”. وأكد أنها “مزعجة ومؤرقة لكل الأجهزة الأمنية والنيابة، ويتم التعامل معها بجدية لتفكيكها”، ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل أخرى حول تلك الخلايا.

من جانبه قال الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة: “نفّذنا عمليات الضبط لهذه المتفجرات خلال الفترة بين 19 أغسطس، و13 سبتمبر الجاري”.

كما أضاف، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن كمية المتفجرات تبلغ “850 لوحاً من مادة تي إن تي، و3594 كبسولة تفجير، و13 لفة من أسلاك التفجير، إضافة إلى 4 أجولة من مادة نترات الأمنيوم”.

من جانبه، استغرب مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، العميد علاء الدين عبدالجليل، وصول مادة “تي إن تي” ذات الطبيعة شديدة التفجير لهذه الخلايا.

ولفت، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إلى أنه “من ضمن المضبوطات 2500 كبسولة معبأة بنترات الأمونيوم وقابلة للتفجير”.

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