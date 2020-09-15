وسيم يوسف
وسيم يوسف
الهدهد

شالوم تل أبيب.. وسيم يوسف يخلع سرواله لـ”ابن زايد” والإمارات قبلة التسامح مع الجميع الا المسلمين!

كتب وطن
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عاد الداعية الأردني المجنس إماراتياً وطبال ولي عهد أبوظبي ، إلى الترويج مجدداً للتطبيع الإماراتي مع ، في تغريدة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال وسيم يوسف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “#_رساله_سلام .. ولا عزاء للمتطرفين والظلاميين ، مرحبا بـ # ومرحبا بشعوب تريد .. ومرحبا بالأفكار التي تنير طريق الشعوب للحياة والتعايش”.

 

وأضاف الطبال وسيم يوسف: “ستصبح الإمارات قِبلة التسامح والتعايش بين جميع الأديان، وكل فكر متشدد يأبى التعايش مع أي دين من أي دين سينبذ ويُلجم”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الداعية الإماراتي الذي اعتاد التطبيل لمواقف وقرارات ابن زايد، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار إرضاء أولياء نعمته وخطب ودهم.

 

الجدير ذكره، أن الداعية الإماراتي انبرى في التطبيل لحكام الإمارات وولي نعمته محمد بن زايد والدفاع عن قرار أبوظبي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، مستغلاً بذلك الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو للسلام والتعايش.

 

ومع تطبيله وسيم يوسف ليل نهار إلى التسامح والتعايش بين جميع الاديان، يزج ولي نعمته ابن زايد بكبار العلماء ورجال الدين في سجونه بعد قولهم كلمة حق بشأن مخططاته الخبيثة في محاربة المسلمين في الدول العربية، والتي تمثلت في دعمه الثورات المضادة للقضاء على ثورات الشعوب العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية.

 

ومن المقرر أن توقع الإمارات اليوم الثلاثاء، اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن برعاية أمريكية، حيث سيمثل أبوظبي وزير خارجيتها عبدالله بن زايد، فيما سيمثل إسرائيل رئيس وزرائها .

 

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