شالوم تل أبيب.. وسيم يوسف يخلع سرواله لـ”ابن زايد” والإمارات قبلة التسامح مع الجميع الا المسلمين!

عاد وسيم يوسف الداعية الأردني المجنس إماراتياً وطبال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى الترويج مجدداً للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل، في تغريدة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وسيم يوسف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “#الإمارات_رساله_سلام .. ولا عزاء للمتطرفين والظلاميين ، مرحبا بـ #السلام ومرحبا بشعوب تريد السلام .. ومرحبا بالأفكار التي تنير طريق الشعوب للحياة والتعايش”.

وأضاف الطبال وسيم يوسف: “ستصبح الإمارات قِبلة التسامح والتعايش بين جميع الأديان، وكل فكر متشدد يأبى التعايش مع أي دين من أي دين سينبذ ويُلجم”.

#الامارات_رساله_سلام .. ولا عزاء للمتطرفين والظلاميين ..

مرحبا بـ #السلام ومرحبا بشعوب تريد السلام .. ومرحبا بالأفكار التي تنير طريق الشعوب للحياة والتعايش ..

ستصبح #الإمارات قِبلة التسامح والتعايش بين جميع الأديان، وكل فكر متشدد يأبى التعايش مع أي دين من أي دين سينبذ ويُلجم — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 15, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الداعية الإماراتي الذي اعتاد التطبيل لمواقف وقرارات ابن زايد، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار إرضاء أولياء نعمته وخطب ودهم.

ابشر بسخط الله في الدنيا والآخرة قال رسول الله صل الله عليه وسلم

من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس — ارطغرل (@Ebmathh) September 15, 2020

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) — emaduddeen kawamleh (@emadkawamleh) September 15, 2020

اين السلام وانتم تقتلون و تهجرون المسلمين في ليبيا و اليمن و سوريا !!! ابتعدوا عن هذه الدول المنكوبه دمرتوا الدول والشعوب المسلمه و تتكلمون عن السلام ؟ — جنه (@fruitsabeaut) September 15, 2020

يبدو ان العصر الحديث يحتاج لكمية أكبر من النفاق كي يرضى الناس عنك. — ⓂⒶⒽⓂⓄⓊⒹ (@Mahmoud7ot) September 15, 2020

الجدير ذكره، أن الداعية الإماراتي انبرى في التطبيل لحكام الإمارات وولي نعمته محمد بن زايد والدفاع عن قرار أبوظبي التطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، مستغلاً بذلك الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو للسلام والتعايش.

ومع تطبيله وسيم يوسف ليل نهار إلى التسامح والتعايش بين جميع الاديان، يزج ولي نعمته ابن زايد بكبار العلماء ورجال الدين في سجونه بعد قولهم كلمة حق بشأن مخططاته الخبيثة في محاربة المسلمين في الدول العربية، والتي تمثلت في دعمه الثورات المضادة للقضاء على ثورات الشعوب العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية.

ومن المقرر أن توقع الإمارات اليوم الثلاثاء، اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن برعاية أمريكية، حيث سيمثل أبوظبي وزير خارجيتها عبدالله بن زايد، فيما سيمثل إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك