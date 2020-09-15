نتنياهو يخاطب الإسرائيليين “ضعوا في بطونكم بطيخة صيفي” هذا ما رأيته في البيت الأبيض فأبشروا!

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بانضمام مزيد من الدول العربية والخليجية إلى قطار التطبيع مع بلاده قريباً، مستعرضاً نسخة من اتفاق تل أبيب مع أبوظبي والمقرر توقيعه اليوم الثلاثاء بالبيت الأبيض في واشنطن.

وقال نتنياهو، وفق مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي ورصدته “وطن”، إن إسرائيل عملت لسنوات طوال من أجل توقيع اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين، مضيفاً: “أمسك بيدي مسودة معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وإعلان السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين”.

وأضاف: “عملنا على ذلك لسنوات طويلة، هذه اللحظة ستأتي الثلاثاء، هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط”، معتبراً أن توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين “سيكون له تأثير هائل وإيجابي على جميع المواطنين الإسرائيليين”.

قلت في البلير هاوس بواشنطن: أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين. هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم, وفقا لما أشاهده هنا, بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا. pic.twitter.com/LNjMLI4TJe — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 14, 2020

وخاطب نتنياهو الإسرائيلي قائلاً: “أعدكم وفقا لما أشاهده هنا بأن دولا أخرى ستقوم بذلك أيضا”، فيما لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول (لم تسمه) ضمن الوفد الإسرائيلي في واشنطن إن تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين لن يتم نشرها إلا بعد التوقيع، مشيراً إلى أن ذلك بسبب الحساسية التي تنطوي عليها تلك التفاصيل.

وأضاف: “سنوقع الاتفاقات أولا- وبعد ذلك سنعرضها على موافقة الحكومة والكنيست”. وقال إن إسرائيل ستوقع “معاهدة سلام” مع الإمارات و”إعلان سلام” مع البحرين.

وعن السبب وراء التوقيع على “إعلان سلام” مع البحرين، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا فقط خلال الأيام القليلة الماضية على التوصل للسلام بينهما.

ولفت إلى أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مراسم توقيع الاتفاقين مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض، مشيراً إلى أن سفراء دول عربية أخرى لم يسمها سيحضرون مراسم التوقيع.

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