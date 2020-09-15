خالد بتال النجم
خالد بتال النجم
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“العراق غير”.. “شاهد” وزير التخطيط صدم العراقيين بتصريح لم يسبق له مثيل في أي حكومة بالعالم!

كتب وطن
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صُدمت مواقع التواصل الاجتماعي في ، بتصريح لوزير التخطيط في البلاد المهندس ، يتحدث فيه حول إحصائيات وأعداد الموظفين العاملين في الدولة.

 

وكانت المفاجأة حين صرّح الوزير العراقي بأنه كوزير تخطيط، وحتى زميله ، لا يعلمون عدد الموظفين الرسميين في الدولة.

 

 

وقال الوزير العراقي في مقطع فيديو رصدته “وطن” خلال حديثه عبر إحدى القنوات العراقية: “نتحدث عن مفهوم دولة، دولة لا نعلم عدد الموظفين فيها، أنا كوزير تخطيط لا أعلم عدد الموظفين فيها، أنا لا أعلم على وجه الدقة عدد الموظفين بالدولة العراقية.”

 

وتابع: “ولا وزير المالية يعرف عدد الموظفين العاملين بالدولة العراقية، صرلنا 3 أشهر جينا للحكومة، عدد الموظفين مو مليونين و700 ألف، عدد الموظفين يتجاوز الـ4 ملايين موظف”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والناشطين العراقيين مع تصريح الوزير العراقي، معربين عن صدمتهم وانتقادهم لهذه الفوضى التي تعيشها العراق، وكيف وزير تخطيط ينبغي أن يكون يعلم كل رقم بدقته في الدولة، لا يعلم مثل هذا الأمر.

 

 

فيما علق مغرد آخر مستهزئاً: “منو قال إحنا دولة؟

 

 

بينما اقترح  أحد المغردين على الوزير أن يقوم بذلك، حين قال: “مو مشكلة يقدر هو يسوي إحصاء بعدد الموظفين ويحسب له إنجاز!”

 

 

وتابع:”لكن أكيد أمره مو بيده لأن كل جهة وكل مؤسسة وكل فصيل عنده موظفين فضائيين! وكله هذا من حصة الشعب والأمر من هذا الحلبوسي بكل ثقة يقولكنا وما زلنا وسنبقى نعمل بإرشادات المرجعية”.

 

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