“العراق غير”.. “شاهد” وزير التخطيط صدم العراقيين بتصريح لم يسبق له مثيل في أي حكومة بالعالم!

صُدمت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بتصريح لوزير التخطيط في البلاد المهندس خالد بتال النجم، يتحدث فيه حول إحصائيات الحكومة العراقية وأعداد الموظفين العاملين في الدولة.

وكانت المفاجأة حين صرّح الوزير العراقي بأنه كوزير تخطيط، وحتى زميله وزير المالية، لا يعلمون عدد الموظفين الرسميين في الدولة.

وقال الوزير العراقي في مقطع فيديو رصدته “وطن” خلال حديثه عبر إحدى القنوات العراقية: “نتحدث عن مفهوم دولة، دولة لا نعلم عدد الموظفين فيها، أنا كوزير تخطيط لا أعلم عدد الموظفين فيها، أنا لا أعلم على وجه الدقة عدد الموظفين بالدولة العراقية.”

وتابع: “ولا وزير المالية يعرف عدد الموظفين العاملين بالدولة العراقية، صرلنا 3 أشهر جينا للحكومة، عدد الموظفين مو مليونين و700 ألف، عدد الموظفين يتجاوز الـ4 ملايين موظف”.

وتفاعل عديد من المغردين والناشطين العراقيين مع تصريح الوزير العراقي، معربين عن صدمتهم وانتقادهم لهذه الفوضى التي تعيشها العراق، وكيف وزير تخطيط ينبغي أن يكون يعلم كل رقم بدقته في الدولة، لا يعلم مثل هذا الأمر.

استاذ معن تغريتك هي الصادمة لاشيء صادم في العراق وداعتك #الذيول كل انواع الصدمات جربوها بينا — سمو دولتي (@Sumodolty) September 15, 2020

يا سيادة الوزير بأمكانك مراسلة دوائر الدولة لتزويدك بعدد موظفيها على الملاك والعقود والأجر اليومي وبخلال اقل من يوم واحد ، اضافة الى ان وزارة المالية سنويا تجري مقابلة لمناقشة حركة الملاك في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ..هذا التصريح بصراحة غريب جدا . — ابو غايب/كاتب حر (@MjcwQlHxHXNezgZ) September 15, 2020

فيما علق مغرد آخر مستهزئاً: “منو قال إحنا دولة؟

ومنو كال احنة دولة؟ — ENG.Ammar (@AMFM104) September 15, 2020

بينما اقترح أحد المغردين على الوزير أن يقوم بذلك، حين قال: “مو مشكلة يقدر هو يسوي إحصاء بعدد الموظفين ويحسب له إنجاز!”

مو مشكلة يگدر هو يسوي إحصاء بعدد الموظفين ويحسب له إنجاز!

لكن أكيد امره مو بإيده لأن كل جهة وكل مؤسسة وكل فصيل عنده موظفين فضائيين!

وكله هذا من حصة الشعب

والأمر من هذا الحلبوسي بكل ثقة يقول(كنا وما زلنا وسنبقى نعمل بارشادات المرجعية)#واثقين — Safaa N.Mahdi (@SNMahdi81) September 15, 2020

وتابع:”لكن أكيد أمره مو بيده لأن كل جهة وكل مؤسسة وكل فصيل عنده موظفين فضائيين! وكله هذا من حصة الشعب والأمر من هذا الحلبوسي بكل ثقة يقولكنا وما زلنا وسنبقى نعمل بإرشادات المرجعية”.

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