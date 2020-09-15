جمشيد بن عبدالله آل سعيد
جمشيد بن عبدالله آل سعيد
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آخر سلاطين البوسعيد بزنجبار.. “شاهد” صور خاصة للسلطان جمشيد من مقر إقامته في مسقط بعد وصوله للسلطنة

كتب وطن
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أكدت وسائل إعلام عمانية وصول السيد (آخر سلاطين دولة البوسعيد في )، لأرض السلطنة صباح اليوم الثلاثاء، وتحول هذا الخبر إلى حديث العمانيين بمواقع التواصل.

 

وحول سيرة السلطان الأخير بدولة البوسعيد وكما استعرضها الباحث ناصر عبد الله الريامي في كتابه “زنجبار شخصيات وأحداث، فهو جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان، من مواليد زنجبار بتاريخ 16 سبتمبر 1929م.

 

تخرّج السلطان العماني من المدرسة الثانوية الحكومية في زنجبار، ثم التحق بكلية فكتوريا العريقة في الإسكندرية، وبعدها التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت.

 

 

خدم  “جمشيد بن عبد الله” في البحرية الملكية البريطانية لمدّة سنتين تقريبًا.

 

ودرس بعد ذلك الإدارة العامة في بريطانيا؛ وعند عودته إلى زنجبار، ألحقه جدّه، السلطان خليفة بن حارب، إلى بعض مؤسسات الدولة لاكتساب الخبرة الإدارية العملية.

 

وسيُكمل السلطان العماني جمشيد عامه الـ 91، خلال ساعات حيث وُلِد في 16 سبتمبر عام 1929م.

 

وأثار خبر وصول السلطان جمشيد تفاعلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل، وتناقلوا صورا عائلية له التقطت عقب وصوله السلطنة.

 

 

 

يُذكَر بأن لجمشيد أبناء كثر، منهم علي،و عبدالله، و خليفة؛ و وصفي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الوطني العماني.

 

 

كما يشار إلى أن السلطان جمشيد تولى السلطنة في زنجبار خلال الفترة من 1 يوليو 1963 إلى 12 يناير 1964 قبل أن يتم الانقلاب عليه، غادر بعدها إلى مدينة بورتسموث البريطانية.

 

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