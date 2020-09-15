آخر سلاطين البوسعيد بزنجبار.. “شاهد” صور خاصة للسلطان جمشيد من مقر إقامته في مسقط بعد وصوله للسلطنة

أكدت وسائل إعلام عمانية وصول السيد جمشيد بن عبدالله آل سعيد (آخر سلاطين دولة البوسعيد في زنجبار)، لأرض السلطنة صباح اليوم الثلاثاء، وتحول هذا الخبر إلى حديث العمانيين بمواقع التواصل.

وحول سيرة السلطان الأخير بدولة البوسعيد وكما استعرضها الباحث ناصر عبد الله الريامي في كتابه “زنجبار شخصيات وأحداث، فهو جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان، من مواليد زنجبار بتاريخ 16 سبتمبر 1929م.

تخرّج السلطان العماني من المدرسة الثانوية الحكومية في زنجبار، ثم التحق بكلية فكتوريا العريقة في الإسكندرية، وبعدها التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت.

وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم آخر سلاطين عمان في زنجبار السيد جمشيد بن عبدالله ال سعيد بعد عقود قضاها في مقر إقامته في بريطانيا.

تولى السلطنة في زنجبار خلال الفترة من 1 يوليو 1963 إلى 12 يناير 1964 قبل أن يتم الانقلاب عليه، غادر بعدها إلى مدينة بورتسموث البريطانية. pic.twitter.com/3Xl9MeuOkE — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 15, 2020

خدم “جمشيد بن عبد الله” في البحرية الملكية البريطانية لمدّة سنتين تقريبًا.

ودرس بعد ذلك الإدارة العامة في بريطانيا؛ وعند عودته إلى زنجبار، ألحقه جدّه، السلطان خليفة بن حارب، إلى بعض مؤسسات الدولة لاكتساب الخبرة الإدارية العملية.

وسيُكمل السلطان العماني جمشيد عامه الـ 91، خلال ساعات حيث وُلِد في 16 سبتمبر عام 1929م.

وأثار خبر وصول السلطان جمشيد تفاعلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل، وتناقلوا صورا عائلية له التقطت عقب وصوله السلطنة.

صورة متداولة لجناب السيد جمشيد بن عبدالله آخر سلاطين زنجبار بعد وصوله السلطنة مع عائلته. pic.twitter.com/mhADR4JGA9 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) September 15, 2020

وصول السلطان جمشيد الى أرض الوطن أخر سلاطين إبان الحكم العماني في زنجبار . من مواليد ١٦ سبتمبر ١٩٢٩ حكم من ١ يوليو ١٩٦٣ حتى ١٢ يناير ١٩٦٤ pic.twitter.com/hkQnGOzes4 — حمود الطوقي (@touqi_al) September 15, 2020

يُذكَر بأن لجمشيد أبناء كثر، منهم علي،و عبدالله، و خليفة؛ و وصفي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الوطني العماني.

عودة آخر سلاطين البوسعيد في #زنجبار السلطان جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي البالغ من العمر 91 سنة إلى مسقط رأس أسلافه #عمان طبقًا لصحيفة أثير العمانيّة.pic.twitter.com/6sxiSxBCTG — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) September 15, 2020

كما يشار إلى أن السلطان جمشيد تولى السلطنة في زنجبار خلال الفترة من 1 يوليو 1963 إلى 12 يناير 1964 قبل أن يتم الانقلاب عليه، غادر بعدها إلى مدينة بورتسموث البريطانية.

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