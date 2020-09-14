“سعودية جلطت نساء الكون”.. “شاهد” ماذا فعلت في حفل زفاف زوجها على امرأة أخرى وأثار ضجة واسعة!

في خطوة غير مسبوقة، وثقت مواطنة سعودية احتفالها بارتباط زوجها، بزوجة أخرى، ونشرت فيديو عبر حسابها على “تويتر”، وهي تحتفل برفقة أطفالها بزوجة والدهم الجديدة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، تجهيزات الحفل الذي أعدته السيدة شوق الدويني لزواج زوجها، ومن بينها قالب كيك كُتب عليه “ألف مبروك الملكة، زوجتك أم عُمر”.

وعلقت شوق الدويني على المقطع قائلة: “هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية”.

هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية 🌹❤️ اذا تايدوني اسعدوني برتويت لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج ❤️ 🥰 #شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني pic.twitter.com/uaTOsf1emu — ام عمر ♈︎ (@hair4412) September 11, 2020

وبعد الجدل الذي أثارته شوق الدويني بين الناشطين الذين انقسموا مابين مؤيد ومُعارض لتصرفها، قررت الخروج عن صمتها وكشف سبب مباركتها زواج زوجها عليها.

وقالت شوق الدويني في مداخلة هاتفية عبر برنامج “سيدتي” على فضائية “روتانا خليجية”، إنها شعرت بالصدمة حين تزوج زوجها، وأكدت أنها علمت بعد عقد القران.

وقالت الدويني: “خططت لزواج زوجي منذ 4 سنوات، وعملت عليه، لذا تقبلت الأمر حين علمت به، وذلك لأنني أقيم في المدينة المنورة، بينما يقيم زوجي في مكان عمله منذ 6 سنوات، وأنا لا أريد ترك المدينة، فلم يكن هناك خيار أمامي سوى قبول زواجه”.

وحول أطفالها قالت: “جعلتهم يباركون لوالدهم، وغدا سيكون لهم أخوة من الثانية وسيكونون عزوةً لهم، ولا أريد زرع الضغينة والحقد بينهم من الآن”.

وفي إجابتها عن هديتها له، قالت “أم عٌمر”: “هديتي لزوجي أولا القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمت له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلا على عسل”.

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