إماراتية تقضي إجازة بمصر عثر عليها جثة هامدة “مكبلة اليدين والقدمين” في غرفة النوم وما حدث صادم!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية بشأن العثور على جثة سيدة من جنسية عربية ـ اتضح أنها إماراتية ـ، داخل غرفة نومها بشقة تقيم فيها في محافظة الجيزة.

وأشارت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المجني عليها كانت تقضي اجازة في مصر.

وكشفت معاينة فريق البحث لمسرح الجريمة عن سلامة منافذ الشقة ما يفيد مشروعية دخول الجاني ومعرفة القتيلة بهويته.

وأسفرت المعاينة عن مفاجأة حيث تبين تركيب المجني عليها كاميرات مراقبة داخل شقتها إلا أن جهاز DVR الخاص بالتسجيل في الكاميرا عثر عليه فارغا.

وتبين أن المجني عليها مصابة إصابة خفيفة ورجحت المناظرة الأولية تعرضها للخنق حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين بحبال.

وتواصل قوات الأمن فحص خلافات وعلاقات المجني عليها والمترددين علي العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة وفحص كاميرات المراقبة في الشارع محل العقار.

كما تمتد خطة البحث إلي حارس العقار المختفي، بعدما أشارت أصابع الاتهام إليه خاصة مع مغادرته مكان عمله في وقت متزامن مع اكتشاف جثة المجني عليها.

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