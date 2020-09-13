ملك المغرب وقف في وجه ابن زايد هذه المرة.. الأزمة ستشتد بعد أن رفض الانبطاح مثله وهذا ما جرى

خلافاً لمواقف التطبيع الانبطاحية للإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية، نفت المغرب الأنباء التي يجري تداولها حول موافقتها على تنظيم رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل، مؤكدةً أن كل ما يجري تداوله بهذا الشأن عار عن الصحة.

ونفى مصدر دبلوماسي، مغربي، وفق صحيفة “هسبريس” المغربية، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، موضحاً أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن إقامة خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل “مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار”.

وفي السياق، علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على موقف المغرب من التطبيع مع إسرائيل، مشيداً بموقفها إزاء القضية ورفضها أي علاقات تطبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “المغرب تنفي وجود خط مباشر للطيران بينها وبين إسرائيل، وكلنا ثقة بموقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بثبات موقفه تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عاصمة دولة فلسطين، والتزام المغرب الدائم والثابت تجاه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني”.

المغرب تنفي وجود خط مباشر للطيران بينها وبين اسرائيل . وكلنا ثقة بموقف جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بثبات موقفه تجاه اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عاصمة دولة فلسطين ، والتزام المغرب الدائم والثابت تجاه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) September 13, 2020

وفي وقت سابق أكدت الحكومة المغربية، رفضها لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، إلى جانب رفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع “الكيان الصهيوني” لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف”.

وتابع: “هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وقال رئيس الحكومة المغربية؛ إن “كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني، والالتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها”.

وفي وقت سابق، ذكرت وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

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