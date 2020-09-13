مصفحة ومقابض الأبواب تصعق أي شخص غير مرغوب .. “دبابة” ملك الأردن معروضة للبيع بهذا السعر

أصبحت السيارة المصفحة من طراز (ليموزين فورد Excursion) التي كان يمتلكها العاهل الأردني عبدالله الثاني معروضة للبيع في السوق مقابل 84 ألف دولار.

وبحسب موقع Business Insider الأمريكي فإنّ تكلفة السيارة الأصلية كانت أكثر من 600 ألف دولار.

سيارة الملك عبدالله الثاني صممت لتكون مضادة للرصاص وكأنها دبابة، بينما من الداخل تناسب الملوك وتنضح بالرفاهية، وبها كافة التحديثات الفاخرة.

وحصلت السيارة على تحديثات مصفحة تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، تتضمن الزجاج البالستي ومقابض الأبواب المكهربة، ونظام تنقية الهواء الذي يحمي من الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية.

وتضمن تصفيحها خزان وقود مضاد للانفجار، ومصدات وزجاجاً بالستياً ولوحات مصفحة لجسم السيارة.

أضف إلى ذلك، أن مقابض الأبواب المكهربة في السيارة تصعق أي زوار غير مرغوبٍ فيهم.

ومع أن الشركة البائعة (Prestige Auto Credit) رفضت الكشف عما إذا كانت السيارة مصنوعة لملك الأردن، فقد اعترفت الشركة أنها تعاونت مع الملك في الماضي.

ووفقاً لموقع Business Insider الأمريكي، فقد كلفت سيارة الليموزين المشتري الأول 620 ألف دولار، وفقاً للبائع، وتظهر الإيصالات تحديثات بمئات الآلاف من الدولارات.

ولم تقطع السيارة سوى 4 آلاف ميل.