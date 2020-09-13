مصدر غربي يكشف: الإمارات تجهز هذه المؤامرات لضرب الكويت ومعاقبتها على رفض التطبيع!

كشف المحامي الدولي البارز محمود رفعت نقلاً عن مصدر غربي مطلع أنّ الإمارات ترتب حاليا عدة مؤامرات داخل الكويت لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال رفعت في تغريدة بحسابه في تويتر رصدتها “وطن” إنّ تلك المؤامرات “ستشمل تمرد للجاليات، وهياج إعلامي، وحديث عن وضع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وأكد أن هدف المؤمرات الإماراتية على الكويت “كعقاب لها على تبنيها موقفها الرافض للتطبيع، وأيضا لتؤكد أن أبوظبي قادرة على السيطرة على دول الخليج بعدما قزمت السعودية.

بلغني من مصدر غربي مطلع أن #الإمارات ترتب حاليا عدة مؤامرات داخل #الكويت لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد ستشمل

تمرد للجاليات

هياج إعلامي

وضع #امير_الكويت

وذلك كعقاب للكويت على تبنيها موقف #التطبيع_خيانة وأيضا لتؤكد أن #أبوظبي قادرة على السيطرة على دول #الخليج بعدما قزمت #السعودية — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 12, 2020

وقبل أيام، أكد رفعت أنّ “المؤامرة الخطيرة” التي أعلنت عنها الكويت تستهدف أمنها القومي تقف خلفها الإمارات .

وقال المحامي الدولي إنّ الإمارات تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة قطر.

ما تم الإعلان عنه في #الكويت عن مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلد شاركت بها شبكة واسعة تضم ضباطا ونوابا وعسكريين ومتنفذين استهدفت تسريب مستندات خطيرة جدّاً خارج #الكويت، تقف خلفها #الإمارات التي تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع #إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة #قطر pic.twitter.com/37IMvrhvKh — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 6, 2020

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، كشفت الأحد (6/9/2020) إحباط السلطات الكويتية ما وصفتها بــِ”مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي” للبلاد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني لم تسمه إن السلطات ألقت القبض على ضابطين “يشغلان موقعين حساسين”.

وأضاف أن النيابة العامة بدأت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سرقا مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت، عام 2019.

وتابع المصدر أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث تواصلا مع أطراف في لندن.