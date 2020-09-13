مسؤول يمني بارز يوجه صفعة لـ ابن زايد في تصريحات نارية ويدعو لإعلان الحرب على الاحتلال الإماراتي

هاجم مسؤول يمني بارز، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً إياها دولة احتلال يجب مقاومتها بسبب ما تفعله في اليمن من سياسات تخريبية منذ سنوات.

وبحسب ما قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي بتغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، فإن ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى من حجز مساحات شاسعة من الأراضي والشروع في بناء قواعد عسكرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني، يجعلها دولة احتلال قائمة.

ما تقوم به دولة الإمارات في جزيرة سقطرى من حجز مساحات شاسعة من الاراضي والشروع في بناء قواعد عسكرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني يجعلها دولة محتلة والمحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج اخر جندي إماراتي محتل من ارض اليمن . — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 13, 2020

وتابع الوزير اليمني بأن المحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج آخر جندي إماراتي محتل من أرض اليمن.

وكان في وقت سابق قد قال الرحبي إن أرخبيل سقطرى أصبح خاضعاً لسيادة الإمارات بشكل كامل، متهماً إياها بالعمل على فصل المحافظة عن الدولة اليمنية، والقيام بعمل قواعد عسكرية فيها.

واتهم الرحبي الإمارات بالسعي للتحكم الكامل في المجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل كثير من النباتات والمعادن والإحجار الكريمة إلى أبو ظبي.

وأتى حديث الرحبي بالتزامن مع أنباء إرسال الإمارات خبراء إسرائيليين لجزيرة سقطرى الإستراتيجية، جنوب شرقي اليمن.

كما يأتي التصريح في أعقاب اتفاق التطبيع الذي تم الإعلان عنه بين الإمارات وإسرائيل بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، طالبت الحكومة اليمنية في اجتماع وزاري عربي، سرعة اتخاذ إجراءات كي يتم إنهاء تمرد المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.

وفي يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.