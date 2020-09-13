محمد بن زايد
محمد بن زايد
الهدهد

مسؤول يمني بارز يوجه صفعة لـ ابن زايد في تصريحات نارية ويدعو لإعلان الحرب على الاحتلال الإماراتي

كتب وطن
0

هاجم مسؤول يمني بارز، اليوم الأحد، دولة العربية المتحدة، معتبراً إياها دولة احتلال يجب مقاومتها بسبب ما تفعله في من سياسات تخريبية منذ سنوات.

 

وبحسب ما قال مستشار وزير الإعلام اليمني بتغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، فإن ما تقوم به الإمارات في جزيرة من حجز مساحات شاسعة من الأراضي والشروع في بناء بالتعاون مع الكيان الصهيوني، يجعلها دولة احتلال قائمة.

 

 

وتابع الوزير اليمني بأن المحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج آخر جندي إماراتي محتل من .

 

وكان في وقت سابق قد قال الرحبي إن أرخبيل سقطرى أصبح خاضعاً لسيادة الإمارات بشكل كامل، متهماً إياها بالعمل على فصل المحافظة عن الدولة اليمنية، والقيام بعمل قواعد عسكرية فيها.

 

واتهم الرحبي  الإمارات بالسعي للتحكم الكامل في المجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل كثير من النباتات والمعادن والإحجار الكريمة إلى أبو ظبي.

 

وأتى حديث الرحبي بالتزامن مع أنباء إرسال الإمارات خبراء إسرائيليين لجزيرة سقطرى الإستراتيجية، جنوب شرقي اليمن.

 

كما يأتي التصريح في أعقاب اتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الإمارات وإسرائيل بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي.

 

وخلال الأسبوع الماضي، طالبت الحكومة اليمنية في اجتماع وزاري عربي، سرعة اتخاذ إجراءات كي يتم إنهاء تمرد المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.

 

وفي يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

قد يعجبك ايضا
تقارير

صحيفة تكشف عن مخاوف لدى القيادة الإسرائيلية من انقلاب بنظام الحكم قد يحدث في الإمارات

الهدهد

“شاهد” منصة كشف الحقائق تقصف جبهة عبدالخالق عبدالله بعد نشره هذه…

الهدهد

إيدي كوهين يهذي من جديد وهذا ما قاله عن مخطط لضرب قاعدة الملك خالد في السعودية…

الهدهد

البحرين مستعجلة على إتمام “عقد النكاح”.. أول اتصال من وزير خارجيتها مع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.