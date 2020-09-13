السلطان قابوس
السلطان قابوس
الهدهد

“ليس لهدف بنفس ابن يعقوب”.. “شاهد” السفير الفلسطيني بسلطنة عُمان يكشف هذا السر عن الراحل قابوس

كتب وطن
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أثار لدى سلطنة عمان، الدكتور ، موجة تفاعل واسعة، من خلال حديث له عبر أحد المنابر الإعلامية العمانية، وصف فيه ما كان يفعله السلطان الراحل قابوس، خلال تقديمه المساعدات للشعب الفلسطيني.

 

وقال السفير الفلسطيني في مقطع الفيديو المتداول له والذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته “وطن”: المساعدات التي تقدمها عمان وأنا كوني كنت وكيلاً لوزارة الخارجية الفلسطينية قبل أن آتي سفيراً لعمان، كنت ألاحظ ومطلع على حجم هذه المساعدات، وعند افتتاح مشروع كنا نريد أن نأتي بالإعلام وكان العمانيون يرفضون بأنهم يريدون أن يقدموا لفلسطين بدون الإعلان”.

 

 

وتابع السفير الفلسطيني مؤكداً: “وهذا ليس للفلسطينيين ولكن بأي دولة، كانت تساعدها عُمان لم تكن تعلن، لأن من يقدم لا يعلن، هذه عقيدة عند المسئولين العمانيين بفضل السلطان الراحل قابوس، فكان الهدف دعم الفقراء والمحتاجين وليس لهدف ما بنفس ابن يعقوب وهذا ما يحصل مع دول عديدة”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع حديث السفير الفلسطيني، مطلقين الدعاء للسلطان الراحل بالرحمة والمغفرة، و معربين عن احترامهم لامتنان الفلسطينيين لما كان يفعله السلطان الراحل معهم، وكذلك راجين بأن تتغير بعض البلدان التي تأخذ من مساعدة الغير وسيلة إعلامية وترويجية.

 

 

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