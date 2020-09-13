“ليس لهدف بنفس ابن يعقوب”.. “شاهد” السفير الفلسطيني بسلطنة عُمان يكشف هذا السر عن الراحل قابوس

أثار السفير الفلسطيني لدى سلطنة عمان، الدكتور تيسير فرحات، موجة تفاعل واسعة، من خلال حديث له عبر أحد المنابر الإعلامية العمانية، وصف فيه ما كان يفعله السلطان الراحل قابوس، خلال تقديمه المساعدات للشعب الفلسطيني.

وقال السفير الفلسطيني في مقطع الفيديو المتداول له والذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته “وطن”: المساعدات التي تقدمها عمان وأنا كوني كنت وكيلاً لوزارة الخارجية الفلسطينية قبل أن آتي سفيراً لعمان، كنت ألاحظ ومطلع على حجم هذه المساعدات، وعند افتتاح مشروع كنا نريد أن نأتي بالإعلام وكان العمانيون يرفضون بأنهم يريدون أن يقدموا لفلسطين بدون الإعلان”.

سعادة د.تيسير فرحات سفير دولة #فلسطين المعتمد لدى #عُمان: كنا نريد أن نأتي بالإعلام عند افتتاح المشاريع فيقول السلطان #قابوس -رحمه الله-

"نريد أن نقدم لفلسطين ولا نريد أن نعلن عن ذلك"#عُمانيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/8M3UYN4E2v — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) September 12, 2020

وتابع السفير الفلسطيني مؤكداً: “وهذا ليس للفلسطينيين ولكن بأي دولة، كانت تساعدها عُمان لم تكن تعلن، لأن من يقدم لا يعلن، هذه عقيدة عند المسئولين العمانيين بفضل السلطان الراحل قابوس، فكان الهدف دعم الفقراء والمحتاجين وليس لهدف ما بنفس ابن يعقوب وهذا ما يحصل مع دول عديدة”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع حديث السفير الفلسطيني، مطلقين الدعاء للسلطان الراحل بالرحمة والمغفرة، و معربين عن احترامهم لامتنان الفلسطينيين لما كان يفعله السلطان الراحل معهم، وكذلك راجين بأن تتغير بعض البلدان التي تأخذ من مساعدة الغير وسيلة إعلامية وترويجية.

الله يرحمه

و الله يهدي ال يصور كيس الطحين و تنكة الزيت — Amaal Albelushi (@33m777) September 12, 2020

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنان — أم أحمد (@bq6LHyoUI8WMFX6) September 13, 2020

رحمة الله عليك يا فخر الرجال

وحفظ الله جلالة السلطان هيثم

والذي يسير على نهجه ويقتفي أثره — د شاهين من شواهين عمان (@Alfajer6160) September 12, 2020

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