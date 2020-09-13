في الأرض والسماء.. “شاهد” موكب السلطان هيثم بن طارق حديث العمانيين بسبب ما ظهر فيه هذه المرة

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق لحظة مرور موكب السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، من أحد الشوارع الرابطة بين العاصمة مسقط، ومدينة صلالة العمانية.

وأظهر الفيديو المتداول عشرات السيارات رباعية الدفع القتالية وهي تتقدم الموكب، فيما كانت سيارات الحرس الخاص التابع للسلطان هيثم بن طارق تحيط بمركبة سلطان عمان من كافة الجهات، وسط وقوف عدد من المواطنين يشاهدون الموكب.

ووثق الفيديو تحليق عدد من المروحيات في سماء الموكب، مرافقين للسلطان هيثم بن طارق خلال رحلته الممتدة من مسقط إلى صلالة.

وكان السلطان العماني هيثم بن طارق، قد وصل قبل عدة أيام إلى مدينة “ظفار” العمانية، ولقي باستقباله نجليه ذي اليزن وبلعرب بن هيثم.

وتداولت آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استقبال الابنين لأبيهم عند نزوله من حجرة الطائرة، في مشهد أثار تفاعل المغردين والنشطاء العمانيين حينها.

وجدير بالإشارة إلى أن السلطان العماني قابوس كان قد أوصى قبل مماته بتسليم الولاية من بعده لابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد، بوصية تم فتحها بعد مماته، كان قد أوصاها بنفسه.

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