موكب السلطان هيثم بن طارق
موكب السلطان هيثم بن طارق
Videoالهدهد

في الأرض والسماء.. “شاهد” موكب السلطان هيثم بن طارق حديث العمانيين بسبب ما ظهر فيه هذه المرة

كتب وطن
0

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق لحظة مرور موكب السلطان العماني آل سعيد، من أحد الشوارع الرابطة بين العاصمة مسقط، ومدينة العمانية.

 

وأظهر الفيديو المتداول عشرات السيارات رباعية الدفع القتالية وهي تتقدم الموكب، فيما كانت سيارات الحرس الخاص التابع للسلطان هيثم بن طارق تحيط بمركبة سلطان عمان من كافة الجهات، وسط وقوف عدد من المواطنين يشاهدون الموكب.

 

 

ووثق الفيديو تحليق عدد من المروحيات في سماء الموكب، مرافقين للسلطان هيثم بن طارق خلال رحلته الممتدة من مسقط إلى صلالة.

 

وكان السلطان العماني هيثم بن طارق، قد وصل قبل عدة أيام إلى مدينة “” العمانية، ولقي باستقباله نجليه ذي اليزن وبلعرب بن هيثم.

 

وتداولت آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استقبال الابنين لأبيهم عند نزوله من حجرة الطائرة، في مشهد أثار تفاعل المغردين والنشطاء العمانيين حينها.

 

وجدير بالإشارة إلى أن السلطان العماني قابوس كان قد أوصى قبل مماته بتسليم الولاية من بعده لابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد، بوصية تم فتحها بعد مماته، كان قد أوصاها بنفسه.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“ليس لهدف بنفس ابن يعقوب”.. “شاهد” السفير الفلسطيني بسلطنة…

الهدهد

سلطنة عُمان تُعلق على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي وهذا موقفها من مبادرة…

تقارير

يكذبون كما يتنفسون.. موقع بريطاني يكشف ما يدور في رؤوس المنبطحين والسمع والطاعة…

حياتنا

“شاهد” الفنانة العمانية فخرية خميس تصدم متابعيها بهذا الخبر المؤسف!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.