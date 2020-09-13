الإمارات حصلت على 7 وعود والبحرين 3.. فجر السعيد: الكويت اخر دولة ستطبع مع إسرائيل بدون شروط تذكر!

واصلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، تطبيلها للنظامين السعودي والإماراتي، مخالفة موقف بلادها من التطبيع مع إسرائيل، وذلك إرضاءً لأولياء نعمتها في الرياض وأبوظبي.

وقالت فجر السعيد، في تغريدة رصدتها “وطن”، مهللة للتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل ومهاجمة موقف بلادها: “القيادة الإماراتية حصلت على سبع وعود مشروطة للقبول بالسلام والقيادة البحرينية نجحت بالحصول على ثلاث وعود مشروطة للقبول بالسلام يعني الإجمالي عشرة”.

وفي تعبير عن جهلها بمبادرة السلام العربية وموعد طرحها، أضافت السعيد: “كم باقي من شروط المبادرة العربية 2012؟!!”، متابعةً: “المهم إحنا بالكويت آخر المطبعين وأكيد بدون شروط لإن الشروط بيخلصونها اللي قبلنا مهووووووو”.!

القياده الإماراتيه حصلت على سبع وعود مشروطه للقبول بالسلام والقياده البحرينيه نجحت بالحصول على ثلاث وعود مشروطه للقبول بالسلام يعني الإجمالي عشره …كم باقي من شروط المبادره العربيه 2012 ؟!! المهم إحنا بالكويت آخر المطبعين وأكيد بدون شروط لإن الشروط بيخلصونها اللي قبلنا مهووووووو — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 13, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على الإعلامية الكويتية، ساخرين من هجومها على بلادها، ومؤكدين أن الشروط المتبقية ستكون من نصيب السعودية.

السعودية رح تاخذ باقي الشروط — 84_mn_mn (@84_mn_mn) September 13, 2020

غميييضه طافنه الخير الصهيوني😅كل ذبح وتشريد

يعني شنو فوائد الصلح خل نستفيد — منتظر إلى أمل الشعوب (@amhmood70) September 13, 2020

طبيعي فجر قبل لاتخلص الوعود — طالب الراجحي (@abuali_100) September 13, 2020

-مثقفة ماشالله…! — تيم داوود (@teimdt) September 13, 2020

دامج واصلة وتعرفين تفاصيل الاتفاق زين نورينا وقولي شنو الشروط خنتابع معاج ونشوف تنفذت الشروط ولا لا. يا زينج والله وانتي عايشة الدور 🤪 — Sarah12345 (@Sarah1296246484) September 13, 2020

الجدير ذكره، أن الكويت ترفض التطبيع مع إسرائيل بعيداً عن حل القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية تحت أي عذر كان.

وفي وقت سابق، كشف المحامي الدولي البارز محمود رفعت نقلاً عن مصدر غربي مطلع أنّ الإمارات ترتب حاليا عدة مؤامرات داخل الكويت لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال رفعت في تغريدة بحسابه في تويتر رصدتها “وطن” إنّ تلك المؤامرات “ستشمل تمرد للجاليات، وهياج إعلامي، وحديث عن وضع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

ما تم الإعلان عنه في #الكويت عن مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلد شاركت بها شبكة واسعة تضم ضباطا ونوابا وعسكريين ومتنفذين استهدفت تسريب مستندات خطيرة جدّاً خارج #الكويت، تقف خلفها #الإمارات التي تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع #إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة #قطر pic.twitter.com/37IMvrhvKh — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 6, 2020

وأكد أن هدف المؤامرات الإماراتية على الكويت “كعقاب لها على تبنيها موقفها الرافض للتطبيع، وأيضا لتؤكد أن أبوظبي قادرة على السيطرة على دول الخليج بعدما قزمت السعودية.

وقبل أيام، أكد رفعت أنّ “المؤامرة الخطيرة” التي أعلنت عنها الكويت تستهدف أمنها القومي تقف خلفها الإمارات .

وقال المحامي الدولي إنّ الإمارات تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة قطر.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، كشفت الأحد (6/9/2020) إحباط السلطات الكويتية ما وصفتها بــِ”مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي” للبلاد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني لم تسمه إن السلطات ألقت القبض على ضابطين “يشغلان موقعين حساسين”.

وأضاف أن النيابة العامة بدأت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سرقا مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت، عام 2019.

وتابع المصدر أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث تواصلا مع أطراف في لندن.

ونشر نشطاء كويتيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أغسطس/آب الماضي، ما قالوا إنها تسريبات مصورة تتضمن قيام ضباط بجهاز أمني في وزارة الداخلية بالتجسس على حسابات تواصل اجتماعي خاصة بمواطنين ونواب في مجلس الأمة.

كما نشروا ما قالوا إنها تسريبات تتعلق بالتحقيق، في 2018، مع نجل رئيس الوزراء السابق، صباح جابر المبارك الصباح، بتهمة غسل أموال، نظرا لتضخم ثروته بمبالغ تتجاوز مليار دولار.

وبشأن إلقاء القبض على الضابطين، قال النائب رياض العدساني، في تصريح صحفي، “سنكشف حقائق، فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة”.

وتابع العدسان: “من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل”.

وتدور قضية “الصندوق الماليزي” حول احتمال ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.

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