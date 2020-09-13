التحرش في السعودية
التحرش في السعودية
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“شاهد” ماذا فعل مُتحرش سعودي قذر بفتيات في شارع عام وأصدقاؤه يضحكون!

كتب وطن
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أثار شاب سعودي جدلاً وغضباً واسعين في المجتمع المحلي بعدما وثق فيديو لنفسه وهو يتحرش بمجموعة في أحد الشوارع العامة.

وظهر الشاب في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يجلس بسيارة مع أصدقائه قبل أن يتوقف لمجموعة فتيات يسرن بالشارع وبدأ بالتحرش بهن باستخدام ألفاظ ذات إيحاءات جنسية قائلاً: “ممكن ألحس، ممكن ألحس يا نوتيلا، لو سمحتي يا نوتيلا يا كبيرة يا متكبرة ممكن ألحس”، بينما يضحك أصدقاؤه بجانبه.

واستنكر نشطاء سلوك الشاب خلال هاشتاغ الذي دشنوه للمُطالبة بسرعة القبض عليه.

ونشر بعضهم معلومات وصور حول المتحرش لفضحة وتسهيل مهمة القبض عليه.

وطالبوا بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى والتي كانت تُلاحق أصحاب هذه التصرفات وتُشكل رادعاً لهم، قبل أن يُغيّبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية حول الحادثة، أكدت النيابة العامة في وقت سابق إن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة بعد تسجيل حالات تحرش كثيرة في المملكة وانتشار الظاهرة بشكل واسع، أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية.

وأكدت النيابة أن عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها.

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