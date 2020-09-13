“شاهد” ماذا فعل مُتحرش سعودي قذر بفتيات في شارع عام وأصدقاؤه يضحكون!

أثار شاب سعودي جدلاً وغضباً واسعين في المجتمع المحلي بعدما وثق فيديو لنفسه وهو يتحرش بمجموعة فتيات في أحد الشوارع العامة.

وظهر الشاب في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يجلس بسيارة مع أصدقائه قبل أن يتوقف لمجموعة فتيات يسرن بالشارع وبدأ بالتحرش بهن باستخدام ألفاظ ذات إيحاءات جنسية قائلاً: “ممكن ألحس، ممكن ألحس يا نوتيلا، لو سمحتي يا نوتيلا يا كبيرة يا متكبرة ممكن ألحس”، بينما يضحك أصدقاؤه بجانبه.

#المتحرش_القذر

أحد الشباب يوثق عبر (الإنستقرام) تلفظه بألفاظ جنسية خادشة للحياء على النساء و إزعاجهن

في الأماكن العامة ..👇🏽 pic.twitter.com/aDuqasSF8c — وش سالفة الهاشتاق؟🇸🇦 (@Hashtag_Trend1) September 13, 2020

واستنكر نشطاء سلوك الشاب خلال هاشتاغ #المتحرش_القذر الذي دشنوه للمُطالبة بسرعة القبض عليه.

ونشر بعضهم معلومات وصور حول المتحرش لفضحة وتسهيل مهمة القبض عليه.

وطالبوا بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى والتي كانت تُلاحق أصحاب هذه التصرفات وتُشكل رادعاً لهم، قبل أن يُغيّبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

#المتحرش_القذر الله لايبلانا لانهم يمشون حالهم حال نفسهم ؟ يلعن ام المرض ان اقول لو يعدل جينات وجهه المشوه pic.twitter.com/7exN1Q3AR3 — l (@3rliu) September 13, 2020

اللبس منو مبررر للتحرش لبسهم عادي وعبايه ومع ذلك يتحرشوا فيهم الكلاب المسعوره بتتحرش بكل شيء 🤦🏻‍♀️ #المتحرش_القذر pic.twitter.com/7C70rkJsUx — جُــمــآنــــــه 🇸🇦🇱🇧 (@jammona13) September 13, 2020

المجاهر بالمعصيه لايغفر الله حتا ولو كان امام الحرمين، الناس تفضح ولا تعذر والله يعفو ويغفر ، ياكرهي للنوعيات الشباب اللي كذاا الله يهدى شباب وبنات المسلمين #المتحرش_القذر — ميم (@Mv3Af) September 13, 2020

مو من حقك ابداً تتحرش مهما كانت البنت لابسه💗 حتى انت لما تلبس قصير ترضى احد يتحرش فيك ؟ ياجماعة التحرش ماله اي مبرر مهما كان

وصدقني راح تدور الدنيا عليك وتضرك ضرر كبير😏 #المتحرش_القذر — Sultan (@x6x_s) September 13, 2020

اذا كنت تشتاق لرؤيتهم فضع لهم قلباً ❤️ #المتحرش_القذر pic.twitter.com/EhvLkP9HrY — حجابي راحتي (@hejabi4ever) September 13, 2020

#المتحرش_القذر الله بإيش ميّز الإنسان عن الحيوان ؟ ميّزه بالعقل ومن خلاله يقدر يتحكم بتصرفاته وانفعالاته وشهواته .. فلا تصير حيوان مسعور وهمجي أثابك الله واهجد 🌹 — محمد 💛 (@7iu_rr) September 13, 2020

#المتحرش_القذر اخخ بس لو يرجعوونن الهيئه وربي حتكون الدنيا بخير pic.twitter.com/U2p6b3R57T — 𝐌 𝐀 𝐙 𝐄 𝐍 𓃠. (@_iiial14) September 13, 2020

#المتحرش_القذر هذا المفروض يقص لسانه وش ذا القرف وش ذا التربيه — 💎العبدلي الشريف (@Aonalshreif) September 13, 2020

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية حول الحادثة، أكدت النيابة العامة السعودية في وقت سابق إن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة بعد تسجيل حالات تحرش كثيرة في المملكة وانتشار الظاهرة بشكل واسع، أن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية.

وأكدت النيابة أن عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها.