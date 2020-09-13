اعتقد انه سيهرب.. “شاهد” لحظة محاولة قتل الداعية علي جابر على يد مراهق في اندونيسيا وهذا ما حصل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تعرض الداعية الإندونيسي يمني الأصل “علي جابر”، إلى الطعن ومحاولة القتل أثناء إلقائه محاضرة وسط عدد من الناس.

ويظهر علي جابر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يلقي محاضرة ويحيط به جمعاً من الناس، قبل أن ينقض عليه أحد الحاضرين ويطعنه في كتفه الأيمن ويهرب، فيهجم عليه المتواجدين ويبرحونه ضرباً ويقومون بتقييده كما يظهر بفيديو آخر.

Syekh ali jaber di tusuk

Jaga ulama kita, ingat ini bulan september. pic.twitter.com/yVDwv0Mv9A — Zoel "thecocol" (@hot_dzoel17) September 13, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أنه تم نقل الداعية علي إلى المستشفى، بينما ألقت السلطات الأمنية القبض على الفاعل، ولم يُذكر بعد سبب فعلته.

وظهر علي الجابر بفيديو آخر من المستشفى وقد تم تضميد جراحه في ذراعه الأيمن، وقال: “إنا لله وأنا إليه راجعون، الحمدلله الذي نجانا “.

Klarifikasi dari Ust. Syekh Ali Jaber.

Beliau ditusuk otk saat mengisi kajian di Mesjid Fallahudin – Lampung, Ahad 13 Sept.

Alhamdulillah beliau sempat mengelak, sehingga tidak fatal. pic.twitter.com/WWbaLsMlqG — Dε∂εк (@dektampu) September 13, 2020

الجدير بالذكر أن علي جابر حضرمي الأصل، ووُلد بالمدينة المنورة في السعودية، ويحظى بأهمية واسعة في العالم الإسلامي ويتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين المتابعين.

وكان الداعية السعودي الشهير عائض القرني، قد تعرض في العام 2016 إلى محاولة اغتيال هو الاخر عقب خروجه من محاضرة كان يشارك فيها بمدينة زامبوانغا في جزيرة مندناو جنوبي الفلبين عبر إطلاق الرصاص عليه.

وتداولت حينها قنوات فلبينية فيديوهات أظهرت المهاجم وهو يطلق النار بشكل مباشر على الشيخ القرني أثناء جلوسه في سيارة كان يستقلها، مما أدى إلى إصابته في ذراعه بجروح. وقد رد رجال الأمن المحليين على المهاجم وأردوه قتيلا.

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