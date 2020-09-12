“كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله”.. مسؤول فلسطيني يستشيط غضباً من “غربان التطبيع”

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “صائب عريقات” على اتفاق البحرين مع الكيان الإسرائيلي والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، وعلى بعض الأصوات والقنوات التي أخذت بمهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته لتبرير الخطوة البحرينية والإماراتية.

وقال عريقات في تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، رصدتها “وطن”: “لهؤلاء الذين يحاولون حرف البوصلة عن خطيئة الإمارات والبحرين بإلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، أقول لكم لا تكونوا جزءا من الصهاينة العرب، فهذه الظاهرة ستكون وصمة عار لكل، من يلوم الشعب الفلسطيني المطعون بخناجر مسمومة صنعتها إدارة الرئيس ترامب “.

لهؤلاء الذين يحاولون حرف البوصلة عن خطئية الامارات والبحرين بالقاء اللوم على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني اقول لكم لا تكونوا جزءا من الصهاينة العرب ، فهذه الظاهرة ستكون وصمة عار لكل ، من يلوم الشعب الفلسطيني المطعون بخناجر مسمومة صنعتها ادارة الرئيس ترامب . — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 12, 2020

وتابع عريقات في تغريدة ثانية ألحقها بالأولى قال فيها:” للذين يحاولون حرف البوصلة، وان اختلفنا ،لماذا القول ( فلسطين ليست قضيتي واسرائيل حليفتي )؟ولماذا الاتهامات الباطلة والشتائم؟.

وتابع عريقات بتغريدته: “ولمن يصر على ذلك أكرر ما قاله الإمام الشافعي ( إياك وجدال الأحمق فقد لا يفرق الناس بينكما ) وأيضا “كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله”

للذين يحاولون حرف البوصلة، وان اختلفنا ،لماذا القول ( فلسطين ليست قضيتي واسرائيل حليفتي )؟ولماذا الاتهامات الباطلة والشتائم؟.ولمن يصر على ذلك اكرر ما قاله الامام الشافعي ( اياك وجدال الاحمق فقد لا يفرق الناس بينكما ) وايضا ( كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة فى نعله — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 12, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعلن في مساء أمس الجمعة 11 سبتمبر/أيلول توقيع البحرين اتفاقية سلام مع “إسرائيل” بعد إجراءه مكالمة هاتفية بالملك البحريني حمد بن عيسى، لتكون بذلك البحرين الدولة التالية للإمارات، في التطبيع “المجاني” مع الكيان الإسرائيلي.

وأدانت القيادة الفلسطينية بشدة الخطوة البحرينية مؤكدة على أن ما قامت به هي والإمارات، لا يصح وصفه إلا بالخيانة التاريخية، والطعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك