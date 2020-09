“شاهد” الفنانة العمانية فخرية خميس تصدم متابعيها بهذا الخبر المؤسف!

View this post on Instagram

#الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لااعتراض ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله تبدأ غدا برنامج علاج ضد السرطان تمر الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، لتبدأ تطبيق جدول العلاج بدءا من الأحد تحت إشراف الدكتور عادل العجمي المتخصص بأمراض السرطان. وفي رسالة صوتية للفنانة فخرية خميس خصَّت بها الشاعر عبدالرزاق الربيعي، وحملته نقل رسالة لجمهورها والمتواصلين معها، وبنبرة تنم عن إرهاق شديد وتعب مضنٍ، قالت: «أصبحت يا أبا دجلة لا أستطيع الدخول على برنامج المحادثة الواتس أب، من كثرة الرسائل والاتصالات التي تردني، وأنا لا أستطيع الرد لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، لا أستطيع الرد وأنا بهذه الحالة الصحية، أرجو من الجميع التفهم وتقدير وضعي الصحي الحالي، ولا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر». وتابعت رسالتها تقول: «أعرف يقينا أن الناس قلوبها معي وتريد الاطمئنان على حالتي، أفهم حبهم وأقدر ذلك، ولكني أطلب منهم في الفترة الحالية عدم الإرسال، فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي، وهذا خير ما يقدمونه لي، فلا ينتظر أحد مني الرد حاليا، لأنني، قسما، لا أستطيع، فليسامحني الجميع، وما أن أبدأ خطة العلاج بإذن الله وتستقر الحالة سأقوم بالرد على الجميع بإذن الله». #جريدة_عمان