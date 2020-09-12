“شاهد” الفنانة العمانية فخرية خميس تصدم متابعيها بهذا الخبر المؤسف!

تصدّر هاشتاغ باسم الفنانة العمانية فخرية خميس قائمة الترند في موقع تويتر بسلطنة عمان وذلك بعدما نشرت الفنانة خبراً صدم متابعيها في عمان والخليج والعالم .

وأعلنت فخرية خميس إصابتها بفيروس كورونا تزامناً مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وفي رسالة صوتية للفنانة فخرية خميس خصَّت بها الشاعر عبدالرزاق الربيعي، وحملته نقل رسالة لجمهورها والمتواصلين معها، وبنبرة تنم عن إرهاق شديد وتعب مضنٍ، قالت: “أصبحت يا أبا دجلة لا أستطيع الدخول على برنامج المحادثة الواتس أب، من كثرة الرسائل والاتصالات التي تردني، وأنا لا أستطيع الرد لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، لا أستطيع الرد وأنا بهذه الحالة الصحية، أرجو من الجميع التفهم وتقدير وضعي الصحي الحالي، ولا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر”.

وتابعت رسالتها تقول: “أعرف يقينا أن الناس قلوبها معي وتريد الاطمئنان على حالتي، أفهم حبهم وأقدر ذلك، ولكني أطلب منهم في الفترة الحالية عدم الإرسال، فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي، وهذا خير ما يقدمونه لي، فلا ينتظر أحد مني الرد حاليا، لأنني، قسما، لا أستطيع، فليسامحني الجميع، وما أن أبدأ خطة العلاج بإذن الله وتستقر الحالة سأقوم بالرد على الجميع بإذن الله”.

وعبّر مغرّدون عبر الهاشتاغ عن امنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة فخرية خميس .

حفظ الله النجمة و ايقونة الدراما العمانية الفنانة والإنسانية #فخرية_خميس أم عبدالله دعواتكم الصادقة لها بالشفاء العاجل هي الآن في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية عسى أن تكون دعوة مستجابة

اللهم البسها ثوب الصحة والعافية pic.twitter.com/so3XJLWyU4 — محمد حاردان (@mohammedhardan5) September 12, 2020

اللهم شافها وعافها وجميع المسلمين . الفنانة العمانية #فخرية_خميس pic.twitter.com/ssI2oUykXF — OM naaif (@20166Issa) September 12, 2020

#مساء_الخير اللهم شفاءً لايغادر سقما للنجمة الخليجية العمانية #فخرية_خميس 💐اللهم سلطان السلاطين اكرم الاكرمين ارحم الراحمين أمنحها القوة وأعدها لذويها ومحبيها سالمة غانمة فخرية الفنانة الإنسانة❤️القريبة من الجميع نوحد الدعاء في الليل وأطراف النهار بشفائك لأنكِ اقوى من السقم 💐 pic.twitter.com/OJgn5KOeEv — محمد المردوف أبو عبد الله (@mohammedalmardo) September 12, 2020

سلامات للفنانة الغالية النجمة العمانية / فخرية خميس والله يقومك بالسلامه بأسرع وقت .#فخرية_خميس #سلطنة_عمان #عُمان pic.twitter.com/P8wErpaSrw — طارق العلي (@tareqalali67) September 13, 2020

يذكر أن آخر أعمال فخرية خميس هو مشاركتها في المسلسل الكويتي أم هارون من بطولة حياة الفهد ونخبة من الممثلين في الخليج، وعرض في شهر رمضان الماضي.