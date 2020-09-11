ابنة نهى العمروسي
ابنة نهى العمروسي
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فضيحة “الفيرمونت” بالصوت والصورة.. “شاهد” ابنة نهى العمروسي في حضن أحد الشبان بأوضاع مخلة تفجر غضباً واسعاً

كتب وطن
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في مفاجأة جديدة لقضية ابنة الفنانة المصرية ، نازلي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مسرب يظهر الفتاة بصحبة مجموعة من أصدقائها في أوضاع مخلة للآداب داخل أحد الفنادق.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لنازلي وأصدقائها والتي تظهر اعتيادهم على ممارسة الأعمال الشاذة والمنافية للآداب وتنظيم حفلات الجنس الجماعية.

 

وفي الفيديو تظهر نازلي كريم ابنه الفنانة نهى العمروسي، كما كشفت بعض الصور عن استخدام كاميرات حديثة واحترافية في التصوير تتشابه مع تلك المستخدمة في تصوير الأفلام الإباحية.

 

بدورها رصدت “وطن” عدد من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم لما أقدمت عليه ابنة الفنانة المصرية وأصدقائها.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2014، حنما أُقيم حفل داخل “فيرمونت” وقد استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات، ثم خدّروها بمشروب لتفقد وعيها، حيث اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها، وصوروها.

 

وفتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

 

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة مصرية صورة قالت إنها للفتاة التي تم اغتصابها بشكلٍ جماعي في فندق الفيرمونت بالقاهرة.

 

وتظهر الصورة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية، وحذفتها لاحقاً، الضحية بملابس فاضحة ويحتضنها أحد المتهمين.

 

وقد أمرت المصرية بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا من بينهم (أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة الفنانة نهى العمروسي)، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة مالية، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق في القضية.

 

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