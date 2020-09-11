فضيحة “الفيرمونت” بالصوت والصورة.. “شاهد” ابنة نهى العمروسي في حضن أحد الشبان بأوضاع مخلة تفجر غضباً واسعاً

في مفاجأة جديدة لقضية ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، نازلي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مسرب يظهر الفتاة بصحبة مجموعة من أصدقائها في أوضاع مخلة للآداب داخل أحد الفنادق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لنازلي وأصدقائها والتي تظهر اعتيادهم على ممارسة الأعمال الشاذة والمنافية للآداب وتنظيم حفلات الجنس الجماعية.

وفي الفيديو تظهر نازلي كريم ابنه الفنانة نهى العمروسي، كما كشفت بعض الصور عن استخدام كاميرات حديثة واحترافية في التصوير تتشابه مع تلك المستخدمة في تصوير الأفلام الإباحية.

بدورها رصدت “وطن” عدد من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم لما أقدمت عليه ابنة الفنانة المصرية وأصدقائها.

شوفت فيديو قذر لبنت نهى العمروسى مع اصحابها مع ان مامتها بتدافع عنها وبتقول سلمت امرى اليك يارب بنتى مظلومة

طب كنت ربتيها هى كمان انها تسلم امرها لله وتخشاه فى السر والعلن

بلاش والنبى ام الفضيلة اللى بتطلعو تكلمونا بيها عشان قرفنا — Sahar🎶 (@Cleopatre7756) September 7, 2020

@RadwaElSherbiny

شوفتي بقا فيديوهات بنت الفنانه نهي العمروسي؟؟

علشان تصدقي مفيش حاجه اسمها اغتصاب بالرضا — Ahmed Eslam bn SALMAN (@Ahmed_Ben_Eslam) September 4, 2020

نهى العمروسي ام نازلي بتاعت قصية الفيرمونت بتقول "ايوة بنتي كانت متجوزة وجوزها بيجبلها رجالة.. بس كانت صغيره ومش فاهمة"

😆 — Alber (@_youssef_ashraf) September 2, 2020

#نهى_العمروسي

انا مكنتش عايزه اتكلم فالموضوع ده

وربنا يسترنا بستره الجميل بس انتى مستفزه

إنتى تخرسى خالص كنتى اتقى الله انتى ف بنتك وربيها كويس واهتمى بيها

بنت وحيده يتيمه معرفتيش تربيها واثبتى فشلك كاأم ف إنك تحافظى ع الأمانه ال معاك قبل ما تطلب من المجتمع ان يرحم بنتك👇 pic.twitter.com/TgszJzONaI — menna mohammed🏹🇦🇹🇪🇬😍 (@mennamohammad7) September 3, 2020

تعالوا نضحك شوية، دا محمد خميس اللي ابنه متهم بقضية الاغتصاب ودي نهي العمروسي اللي بنتها شاهدة في قضية الاغتصاب، ام الشاهدة بيتشهر بيها وب بنتها وابو المغتصب بيتكلموا عن لمساته البيضاء، الله يا صحافتنا يا جميلة pic.twitter.com/VEyE4dcEKe — ڤاكونتي (@mabdonmenkum) September 9, 2020

بس يا كريم بنت نهي العمروسي هي إللي سهلت الموضوع للولاد و استدرجت البنت للفندق اصلا — °GANNA° (@gannasolimann) September 9, 2020

واحدة امها نهي العمروسي عايزها تطلع ايه دكتورة مثلا — Ahmed Oda (@ahmedoda66) September 10, 2020

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2014، حنما أُقيم حفل داخل فندق “فيرمونت” وقد استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات، ثم خدّروها بمشروب لتفقد وعيها، حيث اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها، وصوروها.

وفتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة مصرية صورة قالت إنها للفتاة التي تم اغتصابها بشكلٍ جماعي في فندق الفيرمونت بالقاهرة.

وتظهر الصورة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية، وحذفتها لاحقاً، الضحية بملابس فاضحة ويحتضنها أحد المتهمين.

وقد أمرت النيابة العامة المصرية بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا من بينهم (أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة الفنانة نهى العمروسي)، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة مالية، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق في القضية.

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