بحرينيون ضد التطبيع.. رئيس وزراء عارض اتفاق “الخيانة” وشرفاء البحرين حرقوا علم إسرائيل أمام أعين الملك وهذا ما جرى

كشفت مصادر بحرينية، أن رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رفض اتفاق التطبيع الخياني الذي لهث الملك حمد بن عيسى ورائه لارضاء أسياده في أبوظبي.

وقال حساب بحرينيون ضد التطبيع في تغريدة رصدتها “وطن”، إن “خليفة بن سلمان لم يبدي موافقة على التطبيع وأن أي بيان في هذا الشأن سيكون عبر القنوات الرسمية لديوان سموه”

مصادر خاصة تؤكد أن رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان لم يبدي موافقة على التطبيع وأن أي بيان في هذا الشأن سيكون عبر القنوات الرسمية لديوان سموه. — #بحرينيون_ضد_التطبيع🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 12, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين حملة واسعة، رفض خلالها البحرينيون انبطاح الملك حمد بن عيسى وتهافته للتطبيع مع إسرائيل علانية، تزامناً مع تصدر هاشتاج “#بحرينون_ضد_التطبيع ، الذي عبر خلاله الشعب البحريني عن سخطه من تلك الخطوة التي اقدم عليها ملك البحرين.

أنا المواطنة البحرينية ابتسام الصائغ اعلن تبرئي من اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبره طعنة في قلب الشعب البحريني وخيانة لتضحيات الأمة #بحرينيون_ضد_التطبيع#خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/2hWLXW96ZT — ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) September 11, 2020

اعلان عن "صفقة سلام"!!

خبر مضحك فعلا. هل كنا في حالة حرب حتى ندخل حالة سلم؟ كل ما في الأمر أن الأمور كانت تجري في السر واصبحت تقوم في العلن. موقف الحكومة "سر" معروف لكنه لا يلزمنا، فشعبنا لا يعرف خيانة الشقيق.#بحرينيون_ضد_التطبيع#خليجيون_ضد_التطبيعhttps://t.co/cwCuBX6EP0 — Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) September 11, 2020

وصدمت ردة فعل الشعب البحريني، السلطات هناك، إذ شهدت ساحات وشوارع البحرين الليلة الماضية حالة من الثورة اقدم عليها بحرينيون شرفاء قاموا بحرق العلم الإسرائيلي كتعبير عن رفضهم ما يفعله ملكم الذي ينساق وراء عيال زايد.

وعلق الصحفي الفلسطيني الكاتب نظام المهداوي على انبطاح ملك البحرين قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، “لم يضغط أحد على ملك #البحرين، أصلا لا حاجة للضغط فالعلاقات على أفضل حالاتها من تحت الطاولة، لكن وحسب وسائل إعلام أمريكية قام الملك بالاتصال بواشنطن وبالتحديد كوشنر بعد ساعتين من إعلان تحالف #الإمارات ودولة الإحتلال يرجوه أن يكون الزوجة الثانية بعد الإمارات”.

لم يضغط أحد على ملك #البحرين، أصلا لا حاجة للضغط فالعلاقات على أفضل حالاتها من تحت الطاولة، لكن وحسب وسائل إعلام أمريكية قام الملك بالاتصال بواشنطن وبالتحديد كوشنر بعد ساعتين من إعلان تحالف #الإمارات ودولة الإحتلال يرجوه أن يكون الزوجة الثانية بعد الإمارات#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/511ytYio7B — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 12, 2020

فيما علق مغرد آخر واصفاً الاتفاق بـ”معاهدة الخزي والعار” وكتب ما نصّه: “وتمت معاهدة العار والخزي بين النظام البحريني والكيان الصهيوني، وليس بغريب ولا مفاجئ هذا السلوك الشاذ في التنازل عن قضيتنا المركزية وكان متوقعاً، ولكنهم غفلوا عن السنن التاريخية لمن سبقهم وأنهم سيحلقوا بهم في مزابل التاريخ”.

وتمت معاهدة العار والخزي بين النظام البحريني والكيان الصهيوني، وليس بغريب ولا مفاجئ هذا السلوك الشاذ في التنازل عن قضيتنا المركزيةوكان متوقعاً، ولكنهم غفلوا عن السنن التاريخية لمن سبقهم وأنهم سيحلقوا بهم في مزابل التاريخ#التطبيع_خيانة #البحرين #الوفاق — Hussain Aldaihi (@Haldaihi) September 11, 2020

كما ونشر مغرد آخر مقطع فيديو وثق احتجاجات اشتعلت الليلة الماضية في شوارع البحرين، تخللها إحراق للعلم الإسرائيلي وسط تنديد وغضب المتظاهرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس الجمعة إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط، على حد قوله.

ونشر ترامب ذلك عبر حسابه الشخصي بتويتر، بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وأدانت القيادة الفلسطينية الاتفاق الذي وقعته البحرين مع الكيان الإسرائيلي، واصفة ما جرى “بالخيانة التاريخية” للقدس والأقصى والمقدسات الإسلامية التي بفلسطين والتي تقبع تحت الاحتلال.

كما وطالبت القيادة الفلسطينية وعبر لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من دولة البحرين أن تتراجع عن تلك الخطوة التي من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.