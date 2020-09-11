“أريد ان أرقص”.. “شاهد” روان بن حسين “عين وصابتها” في دبي وهذا ما جرى لها في أحد المولات!

شاركت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في قدمها وتمزق في الأربطة، مشيرةً إلى أنها تخلت عن الكرسي المتحرك وبدأت في المشي باستخدام العكازات.

ونشرت الفاشينيستا الكويتية، مقطع فيديو لها عبر انستغرام، رصدته “وطن” ظهرت فيه تسير على قدميها بمساعدة الطبيب وذلك بعد تخليها عن الكرسي المتحرك الذي كانت تستخدمه لمدة ثلاثة أسابيع.

وطمأنت الفاشينيستا الكويتية جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “حبيت أطمئنكم وأقولكم أنا أمس مشيت اولى خطواتي بعد استخدام الكرسي المتحرك لمدة ٣ أسابيع”.

وأضافت أنها سوف تستخدم العكازات لمساعدتها على المشي خلال الفترة المقبلة، موضحة: “طبعا أول 10 أيام راح أمشي بمساعدة العكازات حتى تطيب ركبتي تماما”.

وعبرت عن أملها في الشفاء سريعًا والعودة إلى حياتها الطبيعية قائلة: “مو قادرة انتظر لحين أقدر امشي وأركض وأرقص مرة ثانية”.

الجدير ذكره، أن روان بن حسين أصيبت قبل نحو ثلاثة أسابيع بكسر في قدميها وتمزق في الأربطة، الأمر الذي أجبر طبيبها على منعها من الحركة حتى تتعافى كلياً.

وكانت روان بن حسين تتسوق برفقة والدها ووالدتها ومعها طفلتها الصغيرة في أحد المولات بمدينة دبي، وخلال سيرها سقطت أرضًا؛ ما دعا والدها إلى حملها على كرسي متحرك لعدم استطاعتها تحريك قدمها، حيث قام بنقلها إلى المستشفى.

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