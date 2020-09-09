كشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني لأول مرة حقيقة هروبها من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها بعد طلاقها.

وقالت هند القحطاني بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”: “في وحدة تسألني أنتي هاربة ولا كيف؟ انتي المشهورة الوحيدة اللي ما تعلمنا عن حياتها هل ممكن في يوم من الأيام ترجعين السعودية. وهل أنتي متخاصمة مع أهلك ولا راضين بالوضع”.

واستنكرت هند أن يُطلق مصطلح “هاربة” عليها أو على أي امرأة وصلت إلى السن القانوني. ويُسمح لها بالسفر، مضيفة أن المصطلح الصحيح لوصف حالتها هي “مهاجرة”.

وتابعت هند القحطاني: “أنا عشان أريحكم لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء أنا جيت هنا طلعت من السعودية بشكل نظامي رسمي. جيت أدرس أنا وأولادي، الوقت اللي أنا طلعت فيه مش مثل الآن، الآن صار مسموح للمرأة أن تسافر بدون إذن ما يسمى بولي الأمر”.

واستطردت الناشطة السعودية: “أنا لما جيت هنا قبل سنتين وشوي كان الوضع على ما هو عليه سابقًا يعني ما أطلع أنا وأولادي إلا بإذن ولي الأمر وأنا كنت منفصلة. فتمت الموافقة من أبو أولادي لأولادي، ومن ولي أمري وقتها اللي هو أبوي. يعني من الطرفين شلون أصلًا أمريكا الدخول لها ممكن لما شخص يطلع بطريقة تعتبر في دولته بطريقة غير شرعية ما يقدر يطلع للدول المتقدمة الحرة أو أي دولة من دول العالم الثالث”.

وأوضحت هند القحطاني: “يعني أي عقل يصدق هالشائعات يعني مثلًا على وقتي أنا زي ما قولتلكم لابد أن يوافق ولي الأمر لي ولأطفالي والإثنين وافقوا”.

وقالت القحطاني مستنكرة الشائعات التي طالتها: “تصوروا يعني اللي يجون يقولون أخدت أولادها وهربت يعني ماشاالله الشخص اللي أعطاني أنا موافقة بالسفر أعطى أولادي موافقة بالسفر.. أبوي ما يقدر يعطي لأولادي تصريح بالسفر ولا أبو أولادي يقدر يعطيني موافقة بالسفر لأني منفصلة عنه”.

وأردفت: “يعني لما جيت أنا لأمريكا صار لي منفصلة عن أبو أولادي 3 سنوات.. يعني هالكلام الفاضي والكذب لا تصدقون.. بعدين في معلومة بقولها لكم أي شخص رجل أو امرأة يبي يطلع من بلده للظلم أو القهر أو تعنيف أو تهديد بالخطر أو تهديد بالحياة أو حتى هجرة يبي يهاجر لإحدى هذه الدول مو من السهل.. لأن سفارات هذه الدول السفارة يحققون إيش السبب أنا رحت لأمريكا وقدمتلهم الأوراق الثبوتية إني أبغى استكمال الدراسة لأولادي”.

وحول علاقتها بعائلتها، كشفت هند القحطاني: “أنا ابي أقولك إن الوضع عادي وكان تمام لحد ما طلعت على السناب شات. أكيد كان في بعضهم اجتمعوا انتوا عارفين قعدات القبائل. مجموعة كبيرة من العائلة صارت مشاكل وزعلوا مني تفاصيل كتير كتير يعني يومًا ما قد أحكي هذا والأشخاص اللي حاربوني ويشوهون سمعتي”.

واختتمت هند القحطاني: “ما تصدقون إن الأشخاص اللي بيهاجموني في مواقع التواصل الاجتماعي. ويجمعون أمرهم على ومسويين جروبات في الواتس آب يعني أشياء ما تتخيلونها وكل اللي يصير من ذوي القربى.. اتركوني بحالي خلوني أعيش في سلام تعبت”.

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

واختتمت القحطاني حديثها أنه حتى والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

وكانت القحطاني قد تحدثت في وقت سابق عن زواجها الذي تم بطريقة لن تكررها اليوم حال اختارت أن تخوض تجربة الزواج مجدداً.

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