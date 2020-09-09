جمال يوسف
جمال يوسف
حياتنا

خضع لـ”35″ جلسة اشعاع.. “شاهد” كيف ظهر الفنان المصري جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للفنان المصري بعد إصابته بسرطان البلعوم.

 

وظهر جمال يوسف في الصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، وقد فقد الكثير من وزنه، وعلامات الإرهاق والمرض تكسو ملامحه بشدة.

 

وتصدر اسم جمال يوسف التريند في العالم العربي بعد تداول صوره التي أثرت في الجمهور بشكل كبير، واعتبروا أن خيانة الصحة هي أعظم خيانة يتعرض لها الشخص.

 

 

وأشار جمال يوسف في وقت سابق، في تسجيل صوتي له نشرته وسائل إعلام محلية، أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضي وقال: “بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتيجة العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتي بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي”.

 

 

و خضع جمال يوسف للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، وينتظر إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

 

 

ويعد الفنان جمال يوسف واحدا من الوجوه المميزة في الدراما التلفزيونية فقد قدم عدد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم والمخرجين، وبدأ مشواره الفني بفترة التسعينيات في الدراما التلفزيونية كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها مسلسل “”، ومسلسل “زيزنيا” الجزء الثاني.

 

وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان جمال يوسف في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “يا أنا يا جدو” من بطولة وإخراج عادل الأعصر، كما شارك في مسلسل “ونسني” والذي شارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشابة.

 

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