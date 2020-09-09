خضع لـ”35″ جلسة اشعاع.. “شاهد” كيف ظهر الفنان المصري جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للفنان المصري جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم.

وظهر جمال يوسف في الصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، وقد فقد الكثير من وزنه، وعلامات الإرهاق والمرض تكسو ملامحه بشدة.

خيانه الصحة هي اكبر خيانه ممكن الواحد يتعرض ليها، دعواتكوا للفنان جمال يوسف ربنا يشفيه يارب ❤️ pic.twitter.com/LX0aunmYEd — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) September 9, 2020

وتصدر اسم جمال يوسف التريند في العالم العربي بعد تداول صوره التي أثرت في الجمهور بشكل كبير، واعتبروا أن خيانة الصحة هي أعظم خيانة يتعرض لها الشخص.

لا حول ولا قوة الا بالله ادعوله ربنا يشفيه 💔 الممثل جمال يوسف ومحنة اصابته بسرطان البلعوم pic.twitter.com/SoRZAIjBd9 — Likee . (@Likee01) September 8, 2020

لا حول ولاقوة إلا بالله

ربنا يشفي الفنان جمال يوسف

ربنا يديم علينا نعمه الصحه ويلهمنا شكره علي نعمتها دايما

ويشفي كل مريض pic.twitter.com/2n5jFjaSsY — خااالد (@khaled_qenaway) September 8, 2020

الفنان جمال يوسف ربنا يشفيه 😔 pic.twitter.com/uJDShELfdD — Amr Gamal (@amr_elfrmawy) September 8, 2020

الفنان جمال يوسف اصاب بمرض السرطان البلعوم ربنا يشفيه ويعافيه يارب ياريت لناس تدعيله 😢 pic.twitter.com/9URYnfwpMY — Shady (@Shady15958655) September 9, 2020

الفنان جمال يوسف ربنا يشفيك يارب ويعفو عنك و تقوم بالسلامة يارب pic.twitter.com/mUlG5YWSfz — Boda (@Boda76342985) September 9, 2020

صور الفنان جمال يوسف احزنتني جدا.. حقيقي الدنيا فانيه ومش مستاهله..

الحمدلله الحمدلله دايما علي كل شيء — ٱلسًٱميّ ♠️ (@KeroSam39510333) September 9, 2020

وأشار جمال يوسف في وقت سابق، في تسجيل صوتي له نشرته وسائل إعلام محلية، أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضي وقال: “بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتيجة العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتي بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي”.

و خضع جمال يوسف للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، وينتظر إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

ويعد الفنان جمال يوسف واحدا من الوجوه المميزة في الدراما التلفزيونية فقد قدم عدد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم والمخرجين، وبدأ مشواره الفني بفترة التسعينيات في الدراما التلفزيونية كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها مسلسل “أم كلثوم”، ومسلسل “زيزنيا” الجزء الثاني.

وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان جمال يوسف في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “يا أنا يا جدو” من بطولة أحمد بدير وإخراج عادل الأعصر، كما شارك في مسلسل “ونسني” والذي شارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشابة.

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