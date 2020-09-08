“شاهد” شقيق حسين الجسمي “ترك أفخاذ الفنانات” وهاجم الفلسطينيين وقيادتهم ووصف المقاومة بالمرتزقة لان مزاجه معكر!

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الفلسطينية بعد موقفها الموحد تجاه “خيانة” الإمارات للقضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل.

وتفرغ الجسمي بعد قصصه مع النساء والفنانات للتطاول على المقاومة الفلسطينية وقياداتها، قائلاً عبر فيديو رصدته “وطن”: “حركات المقاومة الفلسطينية لم يجتمعوا منذ عام 2011، أما الآن بعدما طبعت الإمارات مع إسرائيل، اغتاظوا وانقهروا وأصبحوا يجتمعوا ليسبوا ويعايرون”.

وتابع الإعلامي البذيء قائلاً: “محمود عباس الله يهديه، يقول أن لديهم نسبة تعليم عالية وأنهم قاموا بتدريسنا، إذا كان شعبه متعلما بنسبة 100% لما اختاروكم أنتوا قادةً لهم، التعليم لا ينتج عنه هكذا، لأنكم أسوأ من مثل القضية الفلسطينية”.

وتطاول “طبال الفنانات” على المقاومة بقوله: “لا تقولوا لي مقاومة، جميعهم مرتزقة، والله يعين الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره”.

وختم رسالته التطبيلية لقادته: “إنت يا محمود عباس لو بعت عقاراتك في الخليج لسدت حاجة الفلسطينيين جميعاً”.

وتفاعل الناشطون مع حديث الجسمي مُطالبينه بالبقاء في دائرته ومعاركه مع الفنانات، وترك المعارك الحقيقية للرجال، فكتب أحدهم: “يرحم أمك انت خليك في مريم حسين وقصص الحريم وخلي عنك السياسة”.

ولجمه آخر قائلاً: “انت تقول عن مريم احسين عاهره وعن شمس محترمه وهما الثنتين يرقصون، انت مش الشخص المؤهل الي يتكلم عن المقاومه الفلسطينية انت آخرك تتبع اخبار الحريم خليك من الرجال”.

وكتبت آمنة: “اقول انطم ولا تدخل فينا ولا تحكي عن قضيتنا، الفصائل دايماً بتجتمع بس كل مرة بتدخل دول برة اللي الها مصالح مع حماس وبتخرب الاتفاقيات فانشغل بالفاشنيستات اللي بتجري وراهم وسيبك من السياسة”.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية والفصائل، خيانة تاريخية للدين والوطن والمسجد الأقصى، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضاله.