“هؤلاء هم المستوطنين الجدد”.. “شاهد” الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة في السعودية 

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسعوديين يرتدون الشماغ والعقال السعودية بطريقة مُهينة غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا الشأن.

وشاركت المعارضة السعودية، علياء الحويطي، مقطع الفيديو، معلقةً بالقول: “من هؤلاء الدخلاء مستوطنين! يجوبون في شرما، وكأنها ديارهم، من جاء بهم يلبسون لباسنا، ويتمخطرون في ارضنا”.

وتساءل، وفق ما رصدت “وطن”: “هل تتوقع يا مبس أنك تستبدل أهل الأرض، هل تظن أنك ورثت الأرض وما عليها! ألهذا تهجر القبائل وتشردهم!”.

من هؤلاء الدخلاء ..مستوطنين! يجوبون في شرما،وكأنها ديارهم، من جاء بهم يلبسون لباسنا، ويتمخطرون في ارضنا،هل تتوقع يامبس أنك تستبدل أهل الأرض، هل تظن انك ورثت الأرض وماعليها! ألهذا تهجر القبائل وتشردهم!#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم #قبايل_الحجاز_ضد_التهجير pic.twitter.com/G5pXa3TdMA — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) September 8, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات حادة لممارسات محمد بن سلمان. ومحاولاته لتغيير الطابع الثقافي والاجتماعي بالسعودية.

😂😂حاط فوق راسه عقال

يمكن من الجنس الثالث — احمد الرصاعي (@alrsay374) September 8, 2020

وش السلق ذول — Majid (@Kl2099) September 8, 2020

شكلهم يهووود 🤔 — فــــــــارس (@fares07701919) September 8, 2020

اقول هاذي من زقاقت شعب المملكه لون فيهم رجال والله ان يصيدونهم مثل الفيران ويذبحونه على شان ينحاشون ولاعاد يجي منهم احد لاكن ماعندهم غير الكلام افاضي — ام حمد (@Um_Hamad007q) September 8, 2020

انتو بقطر قتلتوا بيريز لما جاكم يالسلوح — غيّاث (@X7z1x) September 8, 2020

يريدون أن يبدلوا الغزلان بقرود وبعد سبعين عاماً يقولون هؤلاء هم أصحابها وسكانها الأصليين والحويطات محتلين — Adel M T (@AbutaherAAASBH) September 8, 2020

الجدير ذكره، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يسعى لتهجير سكان نيوم الأصليين من الحويطات واستبدالهم بآخرين وإقامة مشروع مدينة نيوم السياحي، الذي سيكلف السعودية المليارات دون أي جدوى اقتصادية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية ولي العهد السعودي 2030 والتي أثبتت فشلها حتى اللحظة في تحقيق أي مكاسب تذكر للسعودية.

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