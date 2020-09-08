انهيار سما المصري بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات
انهيار سما المصري بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات
حياتنا

سما المصري تنهار ويغمى عليها بعدما صرخت في وجه القاضي وقالت “حياتى ادمرت والله مظلومة”

كتب وطن
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فقدت الراقصة الاستعراضية المصرية ، السيطرة على نفسها بعد نطق بحبسها عامين بدلاً من ثلاثة أعوام، وتعرضت للإغماء داخل قفص الاتهام.

 

وعقب نطق الحكم، صرخت سما المصري: “حياتي اتدمرت حرام عليكم، والله أنا مظلومة،  إنتوا بتعملوا فيا ليه كده”، ثم سقطت فاقدةً الوعي.

 

وذكرت   أن قوات الأمن أسعفتها سريعاً ونقلتها في عربة الترحيلات إلى سجن النساء لقضاء عقوبتها كون الحكم نهائيا بعد استئنافها عليه.

 

وأصدرت أمس الإثنين حكما نهائيا ضد سما المصري، يقضي بتخفيف حكم حبسها ليكون عامين بدلا من ثلاثة أعوام، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة المقدر بـ 300 ألف جنيه مصري، وذلك عقب إدانتها في قضية التحريض على .

 

وشمل الحكم النهائي المستأنف عليه وضع سما المصري تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة التي ستقضيها وذلك للتأكد من التوقف عن التحريض على الفسق والفجور بعدما ثبت إدانتها في هذه التهمة.

 

وكان المصري حمادة الصاوي قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة.

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