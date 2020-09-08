“شاهد” تصريح لوزير الصحة الأردني سعد جابر يشعل غضباً واسعاً .. هل ستتم إقالته؟!

دشّن مغردون أردنيون هاشتاغاً بعنوان (#اقالة_وزير_الصحة_الاردني) عقب تصريحاتٍ للوزير د.سعد جابر لصحيفة محلية .

جاء ذلك في أعقاب تصريحاتٍ أدلى بها الوزير جابر لصحيفة “الغد” المحلية، وقال فيها إن المواطنين يطالبون الحكومة بخدمات “مايو كلينك” ونحن دولة فقيرة.

وعبر المتفاعلون مع الهاشتاغ عن غضبهم واستيائهم من تصريحات جابر، وانتقدوا أدائه الوظيفي خلال الفترة الماضية وتحدثوا عن بعض الأخطاء .

وقالت المغردة “أمل الحارثي” إنها مع مع #اقالة_وزير_الصحة_الاردني لأن علاج طفلة من الزائدة الدودية لا يحتاج لمايو كلينك ..ولا يحتاج نظام صحي استثنائي …يحتاج مسؤول وطاقم يعملان بضمير وبنظام ..لا أعرف كيف تنامون وطفلة ماتت بسبب تقصيركم وإهمالكم .في إشارة الى وفاة الطفلة الأردنية سيرين قبل أيام، بسبب انفجار الزائدة الدودية والتقصير الطبي معها .

مع #اقالة_وزير_الصحة_الاردني لأن علاج طفلة من الزائدة الدودية

لا يحتاج لمايو كلينك ..ولا يحتاج نظام صحي استثنائي …يحتاج مسؤول وطاقم يعملان بضمير وبنظام ..لا أعرف كيف تنامون وطفلة ماتت بسبب تقصيركم وإهمالكم pic.twitter.com/ixVgY3QQGa — Amal Alharithiأمل الحارثي (@arabwomanmag) September 8, 2020

وشاركت مغردة ثانية “أمل الحارثي” رأيها .

لم تكن الطفلة سيرين بحاجة الى أوروبا الرزاز او مايو كلينك سعد جابر … كل الذي احتاجت اليه هو سرير بالطوارئ .. و لم تجده بالرغم من ان معظم دخل المواطن الأردني يذهب للضرائب و الرسوم ..

انه تقصيركم و كفاكم تمننا بالحقوق !!#اقاله_وزير_الصحه_الاردني pic.twitter.com/lBpzMD0uZq — Rana Malhis (@RANAMALHIS) September 8, 2020

وطالب المغرد أحمد عميرة الوزير جابر بمنشور لأردني واحد طالب بخدمات “مايو كلينيك”!.

نفسي أشوف بوست لأردني واحد طالب بخدمات "مايو كلينيك"!

الناس بس بدهاش ولادها تموت بسبب عدم توفر أسرة

الحكومة ما زالت تعيش حرفيا في شهر ٣، في سكرة "نجاح خطة كورونا العسكرية" وتصريحات أعضائها منفصلة تماما عن واقع الشارع المذعور حاليا والمنهك اقتصاديا …#اقالة_وزير_الصحة_الاردني — Ahmad Nabil Amireh (@AhmadNAmireh) September 8, 2020

ورآى علاء قدح أنّه كان بإمكان الوزير أن يقول : ” الأردنيون يستحقّون خدمة صحية مثل التي في مايو كلينيك، إلا أننا في دولة إمكاناتها فقيرة” سيتفهم الناس ويهدأ غضبهم، إلا أنه يصرّ على الكشف عن نفسيةٍ مُغرقة في النرجسية وتضخّم الأنا والتعالي على الناس، والتمنن عليهم لقيامه بوظيفته. حسب تعبيره

كان بإمكانه أن يقول :

" الأردنيون يستحقّون خدمة صحية مثل التي في مايو كلينيك، إلا أننا في دولة إمكاناتها فقيرة " سيتفهم الناس ويهدأ غضبهم، إلا أنه يصرّ على الكشف عن نفسيةٍ مُغرقة في النرجسية وتضخّم الأنا والتعالي على الناس، والتمنن عليهم لقيامه بوظيفته#اقالة_وزير_الصحة_الاردني — Alaa Qudah (@AlaaAhmedQudah1) September 8, 2020

وعبر البعض عن استيائهم من “الفشل وانعدام الكفاءة والتعالي”.

#اقالة_وزير_الصحة_الاردني لإنه أقسم بالله تعبنا من الفشل وانعدام الكفاءة والتعالي.. والله تعبنا وقرفنا. — Ali سنقرط (@AliSonoqrut) September 8, 2020

وفجّرت وفاة الطفلة سيرين ابنة الـ6 أعوام، إثر معاناتها من الزائدة الدودية وبسبب عدم وجود سرير في مستشفى البشير الحكومي حالة من الاستياء والغضب بين الاردنيين .

دفع ذلك كثيرون إلى توجيه الاتهامات للحكومة بشكل عام، ووزارة الصحة ووزيرها، سعد جابر تحديدا، بالتقصير في ملفات عدة وإهمالها، لصالح التركيز المكثف على أزمة كورونا.

أما الوزير جابر، فقد علق لـ”الغد”، على تلك الاتهامات بالقول، “إنها ضريبة العمل والنجاح.. يطالبوننا بخدمة مايو كلينك بإمكانات دولة فقيرة”.

وأضاف: “ما نقدمه يفوق إمكاناتنا غير أن الوضع مربك للكل ولا أحد يستطيع أن يعمل بشكل كامل في العالم كله وفي جميع القطاعات”.