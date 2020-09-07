هجوم واسع على أهداف حساسة أرعب ابن سلمان “وطير النوم من عينه”.. الحوثي كشف تفاصيل العملية ويتوعد بالمزيد

في عودة للهجمات العسكرية على السعودية ومطاراتها من قبل جماعة الحوثي بعد أن توقفت لفترة، أعلنت الجماعة اليمنية المسلحة أنها نفذت “هجوما واسعا” بطائرات مسيرة على “مواقع حساسة” في مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قال في بيان له أمس، إن “سلاح الجو نفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن الهجوم تم تنفيذه بـ “عدد من الطائرات المسيرة، استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة”، من دون إشارة لوجود “خسائر”.

وأشار متحدث الحوثيين إلى أن هذا الاستهداف، “يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل من التحالف، ولم يصدر بيان من التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية بشأن ذلك الهجوم.

غير أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلت عن التحالف بيانا أفاد بأن قواته “تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمينية” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.