محادثات سرية بين الحوثيين والسعودية بوساطة عمانية
محادثات سرية بين الحوثيين والسعودية بوساطة عمانية
الهدهد

هجوم واسع على أهداف حساسة أرعب ابن سلمان “وطير النوم من عينه”.. الحوثي كشف تفاصيل العملية ويتوعد بالمزيد

كتب وطن
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في عودة للهجمات العسكرية على ومطاراتها من قبل جماعة الحوثي بعد أن توقفت لفترة، أعلنت الجماعة اليمنية المسلحة أنها نفذت “هجوما واسعا” بطائرات مسيرة على “مواقع حساسة” في مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

 

المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قال في بيان له أمس، إن “سلاح الجو نفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن الهجوم تم تنفيذه بـ “عدد من الطائرات المسيرة، استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة”، من دون إشارة لوجود “”.

 

وأشار متحدث إلى أن هذا الاستهداف، “يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل من التحالف، ولم يصدر بيان من التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية بشأن ذلك الهجوم.

 

غير أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلت عن التحالف بيانا أفاد بأن قواته “تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير دون طيار مفخخة بالأجواء اليمينية” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

 

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة ، منذ سبتمبر 2014.

 

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الشرعية.

 

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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