الطبيبة العراقية
الطبيبة العراقية
Imageحياتنا

طبيبة عراقية “قتلت نساء الكون بجمالها” تصبح حديث مواقع التواصل بعد هذه الوقفة الاحتجاجية!

كتب وطن
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خطفت كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء أمس الأحد، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” للطبيبة الحسناء التي شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.

 

 

وأشاد الناشطون بجمال الطبيعية العراقية الطبيعي دون تكلف أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشارك عشرات الأطباء العراقيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة بغداد، للمطالبة بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

 

ووقف نحو 100 طبيب من مختلف المحافظات أمام مبنى وزارة الصحة العراقية ببغداد، إضافةً إلى نقابة الأطباء العراقية.

 

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد حذرت من هجرة الأطباء العراقيين إلى الخارج جراء تكرار الاعتداءات عليهم في وقت يكافح فيه البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

 

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