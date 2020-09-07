طبيبة عراقية “قتلت نساء الكون بجمالها” تصبح حديث مواقع التواصل بعد هذه الوقفة الاحتجاجية!

خطفت طبيبة عراقية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء أمس الأحد، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” للطبيبة الحسناء التي شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.

صور لدكتورة عراقية من ضمن الكوادر الطبية المشاركة بالوقفة الأحتجاجية للأطباء تطالب بتعيين .. pic.twitter.com/1YChnHDusK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 6, 2020

وأشاد الناشطون بجمال الطبيعية العراقية الطبيعي دون تكلف أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “علاج لوحده”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.

ما شاء الله المريض يخف علطول — ابو عمر (@bCjJV7pUlQAwO5N) September 6, 2020

هذه لو عندنا تم تعيينها مع مرتبة الشرف 🥴 — ‏ SᗩNᖴOᖇᗩ 💙 عالمية من الملعب (@Sanfora117) September 6, 2020

من ابسط حقوقها التعيين يا اخوان احسن هي والا فلبينية وهندية — ابوسلمان 🟡🇸🇦⚫️ (@alzamly1927) September 7, 2020

جمال ماشاءالله 🖤🖤🖤🖤🖤 — Ma.ma (@mlll__0) September 7, 2020

العراقيات بشكل عام كتير حلوين ❤️ — داني حداد (@dani_hot70) September 6, 2020

دي لاذم تتعين فورا يا اعمي البصر والقلب😂🥴 — Elhusseiniy (@alhusseiniy1) September 6, 2020

فجأه سبحان الله احس بسخونه وصداع شكلي بروح العراق اتعالج https://t.co/GaERfWmMtG — rayan (@iiiiirayan) September 7, 2020

هذي وينها ابي اسوي اني مريض واروح لها ☹️

هذي بس شوفتها تخليك تنسى المرض كله https://t.co/KOOqTlflWB — sami (@iti7adi_) September 7, 2020

وشارك عشرات الأطباء العراقيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة بغداد، للمطالبة بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

ووقف نحو 100 طبيب من مختلف المحافظات أمام مبنى وزارة الصحة العراقية ببغداد، إضافةً إلى نقابة الأطباء العراقية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد حذرت من هجرة الأطباء العراقيين إلى الخارج جراء تكرار الاعتداءات عليهم في وقت يكافح فيه البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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