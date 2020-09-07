فيضانات السودان
فيضانات السودان
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“شاهد” فيضانات السودان عن قرب بفيديوهات مبكية تُدمي القلب.. استغاثة برائحة الموت واستجابة من قطر وعُمان

كتب وطن
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شهدت مناطق متعددة من دولة فيضانات غير مسبوقة على ضفاف تسببت بمقتل ما يزيد عن 100 شخص وتدمير أكثر من 100 ألف منزل، وتشريد مئات الآلاف من الأسر، بحسب مواقع إخبارية سودانية.

 

وانهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عشرات المقاطع والصور التي توثق الفيضانات التي ضربت أكثر من منطقة على ضفاف نهر النيل في الدولة السمراء.

 

وأثارت مشاهد الفيضانات المروعة تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين عبر تلك المواقع، مطلقين وسماً بعنوان “#فيضانات_السودان”، نشروا عليه عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات من وقوع الفيضانات في تلك المناطق.

 

 

وأظهر مقطع فيديو متداول حديث مواطن سوداني يقول فيه بأن الفيضان جعلهم يغادرون منازلهم بثيابهم فقط، دون قدرتهم من أخذ أي شيء منها.

 

 

كما بيّن مقطع فيديو آخر لحظة انهيار بيت جراء الفيضان، وبعد أن هرب أصحابه منه، ولو كانوا بداخله كان حتماً سيقضي عليهم بشكل كامل.

 

 

فيما تساءل عديد من المغردين عبر الوسم عن تضامن الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية مع الشعب السوداني في مصابه الجلل الذي عصف به، وخسائرة الكبيرة التي لا يقوى البلد الفقير على مجاراتها أو تعويض أهلها.

 

وكتبت مغردة ما نصّه :” أين تضامن الدول والمنظمات الاغاثية..! أين تضامن الشعوب و الرؤساء واللاعبين، أين أنتم من ..!! هل تختلف عن تفجير أم أنه العهر والنفاق المحلي والدولي والإقليمي في أقذر صورة؟ أو لأن هذا بشرته سوداء!”

 

 

وتناقل مغردون صورة مؤثرة لطفلة صغيرة تجلس على كتف والدها الذي غمرت المياه كامل جسده، في مشهد صوّر أبوة جميلة في ظل الكارثة التي ضربت البلاد.

 

 

كما تداول المغردون مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً يوثق ما قام به بعض الشباب السودانيين في إحدى المناطق المتضررة من الفيضانات، بصنعهم سداً من أجسادهم من أجل إعاقة وإبطاء حركة المياه تجاه المدنيين من بلدتهم.

 

 

وفي ظل موقف متخاذل من الدول العربية والعالم تجاه السودان، أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن فتح باب التبرعات من أجل توصيلها لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان.

 

 

كما أعلن “جوعان بن حمد” شقيق الأمير القطري تميم بن حمد، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، أنه و “بتوجيه من صاحب السمو الأمير المفدى، مساعدات إغاثية قطرية عاجلة إلى السودان الشقيق الذي يواجه فيضانات خلفت كبيرة .حفظ الله السودان وأهلها”

 

 

هذا وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية.

 

من جانبه أعلن العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، أيضا أن بلاده أصبحت منطقة منكوبة نتيجة السيول والفيضانات، مؤكداً أن هناك أكثر من نصف مليون نسمة في تعداد المتضررين من الفيضان.

 

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام في السودان الأرقام القياسية التي رصدت خلال الفترة من بين 1946، حتى العام 1988، مع توقعات بأن تستمر مؤشرات الارتفاع في المياه خلال السنوات القادمة، مما ينذر بكوارث مشابهة قد تضرب البلاد إن لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجة المشكلة.

 

وكان عبد الله حمدوك رئيس حكومة السودان أكد الأحد الماضي أن “مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحس وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ العام 1912”. مشيراً إلى أن هذا العام تسبب بخسائر مفجعة وكبيرة بالأرواح والممتلكات.

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