“شاهد” فيضانات السودان عن قرب بفيديوهات مبكية تُدمي القلب.. استغاثة برائحة الموت واستجابة من قطر وعُمان

شهدت مناطق متعددة من دولة السودان فيضانات غير مسبوقة على ضفاف نهر النيل تسببت بمقتل ما يزيد عن 100 شخص وتدمير أكثر من 100 ألف منزل، وتشريد مئات الآلاف من الأسر، بحسب مواقع إخبارية سودانية.

وانهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عشرات المقاطع والصور التي توثق الفيضانات التي ضربت أكثر من منطقة على ضفاف نهر النيل في الدولة السمراء.

وأثارت مشاهد الفيضانات المروعة تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين عبر تلك المواقع، مطلقين وسماً بعنوان “#فيضانات_السودان”، نشروا عليه عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات من وقوع الفيضانات في تلك المناطق.

لك وينكن يا بتوع الإنسانية!!😏 اخواتنا في السودان كان الله في عونكم. 😔#فيضانات_السودان#السودان_في_قلوبنا pic.twitter.com/fxBanhFdwN — Milad Alemam (@MiladAleman) September 5, 2020

"قرر إنقاذهم معه على قاربه".. رجل سوداني يلفت الأنظار بتصرفه الإنساني تجاه صغار الكلاب خلال الفيضانات غير المسبوقة

#السودان#فيضانات_السودان pic.twitter.com/LWQ1fWc9VF — العين الإخبارية (@alain_4u) September 6, 2020

وأظهر مقطع فيديو متداول حديث مواطن سوداني يقول فيه بأن الفيضان جعلهم يغادرون منازلهم بثيابهم فقط، دون قدرتهم من أخذ أي شيء منها.

كما بيّن مقطع فيديو آخر لحظة انهيار بيت جراء الفيضان، وبعد أن هرب أصحابه منه، ولو كانوا بداخله كان حتماً سيقضي عليهم بشكل كامل.

#فيضانات_السودان

هكذا تنهار البيوت الشعبية ومنازل الضعفاء

اللهم كن لهم عوناً ونصيرا pic.twitter.com/k2wPGscIOw — أبوبكر أحمد محمد احمد الدالي (@q12kVf1YAQF6vSI) September 5, 2020

فيما تساءل عديد من المغردين عبر الوسم عن تضامن الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية مع الشعب السوداني في مصابه الجلل الذي عصف به، وخسائرة الكبيرة التي لا يقوى البلد الفقير على مجاراتها أو تعويض أهلها.

وكتبت مغردة ما نصّه :” أين تضامن الدول والمنظمات الاغاثية..! أين تضامن الشعوب و الرؤساء واللاعبين، أين أنتم من فيضانات السودان..!! هل تختلف فيضانات السودان عن تفجير لبنان أم أنه العهر والنفاق المحلي والدولي والإقليمي في أقذر صورة؟ أو لأن هذا بشرته سوداء!”

اين تضامن الدول والمنظمات الإغاثية..!

اين تضامن الشعوب و الرؤساء واللاعبين ..!

اين أنتم من فيضانات السودان..!!

هل تختلف فيضانات السودان عن تفجير لبنان

أم أنه العهر والنفاق المحلي والدولي والإقليمي في أقذر صورة؟

او لأن هذا بشرته سوداء!? #فيضانات_السودان pic.twitter.com/g28viAJ2Vi — هديل اليماني (@Hadeelalymani2) September 5, 2020

وتناقل مغردون صورة مؤثرة لطفلة صغيرة تجلس على كتف والدها الذي غمرت المياه كامل جسده، في مشهد صوّر أبوة جميلة في ظل الكارثة التي ضربت البلاد.

قالت له: أنا خائفةٌ يا أبي

قال لها: لا تقلقي.. أنا هنا.. بعضٌ من وَجع #السودان في صورة بمليون كلمة !

🇸🇩❤️#السودان_فيضان2020 #فيضانات_السودان pic.twitter.com/tEi0z0J62v — Hani Ziadeh (@haniziadehSKY) September 7, 2020

كما تداول المغردون مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً يوثق ما قام به بعض الشباب السودانيين في إحدى المناطق المتضررة من الفيضانات، بصنعهم سداً من أجسادهم من أجل إعاقة وإبطاء حركة المياه تجاه المدنيين من بلدتهم.

المقطع الوحيد والأوحد والفريد من نوعه، شباب يسدون الفيضان بأجسادهم حتى يكتمل بناء سد جزئي. #فيضانات_السودان pic.twitter.com/a7G2v423lv — Alabbas Alfadl 🌠 (@DrAlabbasAlfadl) September 6, 2020

وفي ظل موقف متخاذل من الدول العربية والعالم تجاه السودان، أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن فتح باب التبرعات من أجل توصيلها لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان.

نعلم الجميع بأن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تتلقى التبرعات لإغاثة إخواننا في السودان عبر حسابات الهيئة

1- بنك مسقط – الفرع الرئيسي – رقم الحساب (0423010706280016)

2- بنك ظفار – الفرع الرئيسي – رقم الحساب (01040609090001) pic.twitter.com/vgYvfihKzR — الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية (@ocooman) September 7, 2020

كما أعلن “جوعان بن حمد” شقيق الأمير القطري تميم بن حمد، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، أنه و “بتوجيه من صاحب السمو الأمير المفدى، مساعدات إغاثية قطرية عاجلة إلى السودان الشقيق الذي يواجه فيضانات خلفت خسائر كبيرة .حفظ الله السودان وأهلها”

بتوجيه من صاحب السمو الأمير المفدى، مساعدات إغاثية قطرية عاجلة إلى السودان الشقيق الذي يواجه فيضانات خلفت خسائر كبيرة ..

حفظ الله السودان وأهلها 🇶🇦♥️🇸🇩 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 6, 2020

هذا وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية.

من جانبه أعلن العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، أيضا أن بلاده أصبحت منطقة منكوبة نتيجة السيول والفيضانات، مؤكداً أن هناك أكثر من نصف مليون نسمة في تعداد المتضررين من الفيضان.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام في السودان الأرقام القياسية التي رصدت خلال الفترة من بين 1946، حتى العام 1988، مع توقعات بأن تستمر مؤشرات الارتفاع في المياه خلال السنوات القادمة، مما ينذر بكوارث مشابهة قد تضرب البلاد إن لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجة المشكلة.

وكان عبد الله حمدوك رئيس حكومة السودان أكد الأحد الماضي أن “مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحس وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ العام 1912”. مشيراً إلى أن فيضان هذا العام تسبب بخسائر مفجعة وكبيرة بالأرواح والممتلكات.