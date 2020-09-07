“شاهد” حفيدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها وتفضح عُمر جدتها المراهقة ودائمة التباهي بجسدها!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، لابنة الفنانة اللبنانية المعروفة “هيفاء وهبي وحفيدتها، وهما يغنيان على أنغام إحدى الأغنيات العربية.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” غناء ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها على أغنية “لقيت الطبطبة” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، لتثير تفاعل عديد من المغردين.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين، لصف البعض صوت زينب ابنة، الفنانة اللبنانية هيفاء، بأنه يشبه إلى حد كبير صوت والدتها، فيما تساءل آخرون إن كانت فعلاً ستدخل عالم الغناء مثل والدتها أم لا.

فيما تعرضت زينب ابنة هيفاء وهبي للانتقادات من البعض بسبب الأخطاء التي وقعت فيها خلال أداء الأغنية.

وقالت ردا على منتقديها: “للمدققين يلي حابين يحفظوا الكلمات عني.. بالنسبة لي ما كنت حافظتها لأن كان تصوير عفوي يعني كنت بقدر أعيد المقطع عادي بكل سهولة بس أنا ما بدي”.

وأضافت: “مش ضروري نعلق عكل حرف المهم إن الأغنية أكثر من رائعة وكتير استأنست أنا وبنتي.. بحبكن”.

ومن ناحية أخرى أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في وقت سابق الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح”.

كما ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستغرام علقت عليه “أحلى فركش وأحلى ناس على قلبي” وذلك بعد تعطل تصوير المسلسل منذ بداية أزمة كورونا.

ولمعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ سنوات عديدة في مجال الغناء والفن، كما عملت في عديد من الأفلام والأعمال السينمائية برفقة ممثلين ونجوم مصريين وعرب.

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