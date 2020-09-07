الكويتية مي العيدان “تلطم” بعد أن رأت شكل سارة الكندري بدون مكياج وتثير سخرية واسعة!

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، شكل الفاشينستا الكويتية سارة الكندري بدون مكياج، ووصفت شكلها بـ”الصادم”، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “انستجرام”.

وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهي في أحد صالونات التجميل لرسم حاجيبها وإكمالهما لأنها بـ”ربع حاجب” بحسب وصفها، وكانت بدون مكياج نهائيا وبدت بشرتها صادمة عكس مايظهر للجمهور، ومليئة بالبقع الداكنة وبهالات سوداء بارزة حول العينين .

وكتب مي العيدان في تعليقها على الفيديو: “ساره الكندري من غير مكياج . . صدمه “، مرفقةً إياه بإيموجي الذي يلطم تعبيراً عن الصدمة.

وسخر المتابعين من “تنمر” مي العيدان على الكندري، وطالبوها بنشر صورتها أيضاً بدون مكياج قبل أن تسخر من غيرها، فكتب أحدهم لها: “انتي يا مي اطلعي بدون مكياج خلينا نشوفك”.

وسخر آخر: “حتى انتي يامي لاطلعتي بدون مكياج بنقول صدمتينً”.

وكتب مُتابع: “حبيبتي كلكم بدون مكياج صدمة”.

جاء ذلك بعد أيام من تداول صورة قديمة لسارة الكندري صدمة الناشطين بسبب التغييرات الجذرية الكبيرة على ملامحها بعد عمليات التجميل.

وظهرت سارة الكندري بالصورة المتداولة، بوزن زائد جداً، وملامح مُختلفة لا تُشبه ملامحها الحالية. وكأنها قامت بتركيب رأس جديد، بحسب تعبير رواد السوشيال ميديا.

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