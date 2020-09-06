“شاهد” الرئيس الصربي يتوتر ويتلعثم على الهواء مباشرة بعد قراءة ترامب نص بند بالاتفاقية خاص بالقدس

تفاجأ الرئيس الصربي وخلال عقد مؤتمر الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين صربيا والكيان الإسرائيلي بوساطة دونالد ترامب، من بند موجود بالاتفاقية يقضي بنقل السفارة الصربية إلى القدس.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الإعلان عن الاتفاقية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توتر وقلق الرئيس الصربي حين علم بوجود بند نقل السفارة الصربية إلى القدس، وتقليبه في أوراق الاتفاقية وإعطاءه رد فعل جسدي يشي بأنه تفاجأ من هذا البند الذي لم يكن متوقعاً لديه.

ردة فعل الرئيس الصربي عندما علم أن الإتفاقية التي قام بتوقيعها تنص على تعهد بنقل السفارة الصربية للقدس المحتلة!

يبدو أن الرئيس الصربي تفاجأ بوجود هذا البند في الاتفاقية! pic.twitter.com/8hzJct9SoA — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) September 6, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، مؤكدين على أن هناك مؤامرة أحيكت ضد الرئيس الصربي لإيقاعه في هذا الشرك، الذي يريد من خلاله نتنياهو إعلاء جماهيريته بالتزامن مع الحملة الانتخابية التي يحاول فيها رئيس حكومة الاحتلال المتهم بقضايا الفساد، بنيامين نتنياهو تحسين صورته أمام الجمهور الإسرائيلي، وإيهامهم بإنجازات لصالح مشروعهم التوسعي والاستيطاني.

أنا لا أستطيع أن أستوعب كيف لرئيس مثل الرئيس الصربي يتفاجأ بوجود بند في اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال بأن يضع سفارة بلاده في القدس بدل تل أبيب. ألم يقرها قبل حضور مراسم التوقيع. أم أن الأمريكان أعطوه اتفاقية للتوقيع تختلف عن اتفاقية للقراءة مسبقا. ما في شيئ غريب على ترامب — Osama B (@oburini) September 6, 2020

ياما وقعوا عنا زمان ع كلام مش مفهوم، منهم لله

الامارات تحشد الجيوش الفارغة — Heba.alagha🇵🇸هبة الأغا@🏡 (@hebalagha1) September 6, 2020

لا عتب على الصرب ، العتب على الذين يدعون انهم خدام الحرمين الشريفين — د ربيع الخليل (@DrrabeeaA) September 6, 2020

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصّه: “خيانة من مستشاريه، فيبدو انه وقع على غير ما قيل له وهذا يذكرني بالمرحوم محمد مرسي وخطاب عزيزي بيريز الذي كشف لاحقا انه ديباجة جاهزة لوزارة الخارجية المصرية دست له بين اوراق عدة ليوقعها في ذلك اليوم الوحيد الذي اعتقد انه لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأ هو الطيب اوردغان”.

خيانة من مستشاريه، فيبدو انه وقع على غير ما قيل له

وهذا يذكرني بالمرحوم محمد مرسي وخطاب عزيزي بيريز الذي كشف لاحقا انه ديباجة جاهزة لوزارة الخارجية المصرية دست له بين اوراق عدة ليوقعها في ذلك اليوم

الوحيد الذي اعتقد انه لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأ هو الطيب اوردغان — أسامة لافي (@usamalafi) September 6, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الجمعة، أن كوسوفو وصربيا اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجمعة أيضا أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو الولايات المتحدة، موضحاً أن عملية النقل ستتم بحلول يوليو 2021.