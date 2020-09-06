“بعدما أوجعهم وعكر مزاجهم”.. “شاهد” ماذا قررت السعودية حتى تستفز أردوغان بتعليمات من المراهق ابن سلمان

أشعل ترميم السلطات السعودية منزل الضابط في الاستخبارات البريطانية، توماس إدوارد لورنس، الشهير بـ”لورانس العرب” جدلاً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم لمثل هذه الممارسات السعودية.

وتداولت وسائل إعلام سعودية عدة أنباء حول قرار من وزارة السياحة بترميم منزل الضابط البريطاني في مدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة وتحويله إلى متحف لجذب السياح.

وتباينت ردود الفعل على هذا القرار، إذ عبر عدد من المغردين عن غضبهم إزاءه وذلك لأن لورنس العرب كان ضابط استخبارات بريطاني جاء إلى السعودية لتحقيق أهداف استعمارية.

خبر غريب من عدة جوانب، ويعكس تعامل وزراة السياحة الإشكالي مع تاريخ جزيرة العرب.

فكل من له معرفة بسيطةفي تاريخ يعرف أن الدور المنسوب لضابط الاستعمار لورنس مضخّم ومزوّر ويتضمن نظرة استشراقية واحتقارية للعرب.

في وقت تُحطم فيه تماثيل الاستعمار في أمريكا وبريطانيا،نحتفي بأسطورة لورنس. https://t.co/YjxwBDcUN0 — سلطان العامر (@sultaan_1) September 5, 2020

بحجة جذب السياح.. ترميم منزل ضابط الاستخبارات البريطاني "لورانس العرب" في ينبع، وهو الذي تسبب في قتل مئات الآلاف من المسلمين. يقول توماس إدوارد لورانس، الشهير بـ"#لورنس_العرب" في كتابه "ثورة فى الصحراء": "لقد وضعنا بمهارة؛ #مكة فى مواجهة #استانبول، و #القومية ضد #الإسلام". pic.twitter.com/SCGHnUmmro — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) September 5, 2020

ثبت أن ليس للسقوط قاع ومنتهى.. بل دركات تتلوها دركات

أمة تحتفي بمستعمرها! بحسب صحيفة ذا تليغراف فإن وزارة السياحة #السعودية ستقوم بتأهيل المنزل الذي عاش فيه ضابط المخابرات البريطاني #لورنس_العرب

ليصبح "مزارا سياحياً جذابا"https://t.co/LcJAhoCxHA — Izzadeen Ahmad (عزُّالدين) (@IzzadeenAhmad) September 5, 2020

هذه الأنظمة لا تخاف الله

ولا تحترم شعوبها .

ولهذا تقدم على مثل هذه الأفعال الدنيئة .

وكذلك الشعوب التي تحارب الحريات يسهل استعبادها .

يتسابقون على من يدفع ضريبة الذل للصهاينة . #لورنس_العرب pic.twitter.com/AuhljuQxux — حسين صالح السبعاوي (@husein_alsabawi) September 5, 2020

إن يفجروا أو يغدروا أو يبخلوا لم يحفلوا و غدوا عليك مرجل ين كأنهم لم يفعلوا #لورنس_العرب pic.twitter.com/YN4WrUoegK — ‏مـ ؤ مـn (@MoamenEraky) September 6, 2020

وكان “لورنس العرب” من أشهر الشخصيات التي مرت في تاريخ المنطقة خلال تلك الحقبة، إذ عُرف عنه مساعدته للعرب في حربهم ضد العثمانيين وتطبع ببعض طبائعهم.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن المملكة العربية السعودية بصدد ترميم منزل ضابط المخابرات البريطاني توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم “لورانس العرب” الذي أقام به عشية حملته الشهيرة في الصحراء، ليتم استعادة المنطقة كنقطة جذب سياحي.

وتمركز لورانس لفترة وجيزة في ميناء ينبع على البحر الأحمر خلال الثورة العربية الكبرى عام 1916، عندما أصبح الميناء قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية التي تقاتل الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

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