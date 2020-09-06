هيفاء وهبي و معتصم النهار
هيفاء وهبي و معتصم النهار
حياتنا

“الله يستر من الي هيشوفوه” .. فيديو “ساخن” جمع هيفاء وهبي ومعتصم النهار يثير ضجة!

كتب وطن
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“الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”، بهذه العبارة علّقت الفنانة اللبنانية على مشهد يجمعها بالممثل السوري في مسلسل “”.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو من كواليس المسلسل، يًظهرها في احضان معتصم النهار، وعلّقت: “قمرين دول ولا عنيك . ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”

من جهته ردّ معتصم النهار على هيفاء: “حبيبة القلب.تشرفت بك.هيفا الجميلة من الداخل والخارج”.

وتأجل عرض مسلسل “أسود فاتح” نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكان من ضمن الاعمال الرمضانية المنتظرة 2020.

وتعرّض معتصم النهار إلى “حرب” كلامية في الساحة الفنية مؤخراً.

وشنّت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوماً عليه وقال إنه “خيال صحرا” ولا يقارن بغيره من الممثلين كعابد فهد وتيم حسن وقصي خولي، وطالبته بالتواضع.

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