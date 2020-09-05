محمد بن زايد ، التطبيل
محمد بن زايد
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وزير الاستخبارات الإسرائيلي “يبصق” في وجه الشيطان ابن زايد فلا تحلم بتوفقك العسكري يا شيخ!

كتب وطن
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يبدو أن رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، كانت له رؤية أكبر من رؤية ولي عهد أبوظبي، الذي انبطح في محاولة لكسب ثقة الإسرائيليين أكثر من اللازم، وعادت مرة أخرى حتى تبصق في وجه “الشيطان” ابن زايد وترفض كل مساعيه لامتلاك الأمريكية.

 

وأعلن الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم أمس الجمعة، أن إسرائيل ستعارض بشدة بيع مقاتلات “إف – 35” وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من “انبطاح” ابن زايد وتطبيله لابناء عمه الإسرائيليين واستقبالهم استقبال الأبطال في أبوظبي.

 

وقال كوهين، “نحن نعارض ذلك، لن نوافق على أي عقد بيع… وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك إف-35”.

 

وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي نقل الإعلام، عن استعداد إسرائيل والإمارات لحضور حفل توقيع اتفاق في واشنطن في غضون الأيام العشرة المقبلة.

 

وأيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن “إف-35” قائلا: “حضرت اجتماعات مجلس الوزراء. وتحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الذي قال بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) ولم يوافق على ذلك”.

 

في وقت سابق، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.

 

وبصدد حفل التوقيع، ذكر تقرير “القناة 12″، أن احتمال عقده يوم 13 سبتمبر/أيلول، الذي يوافق الذكرى السابعة والعشرون لتوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

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