الامارات
الامارات
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على رأسهم أحد الشيوخ.. حساب إماراتي يكشف عن تجهيز عيال زايد “وفد تطبيلي” لزيارة إسرائيل

كتب وطن
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كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية من داخل قصور ابوظبي، عن تحضيرات تجريها أعلى مستويات الدولة لتجهيز وفد شبابي من أجل زيارة ، بعد اتفاقية الخيانة التي توصل لها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع برعاية أمريكية في اتفاق لاقى رفضاً شعبياً عربياً وتطبيلاً من قبل بعد الانظمة الانبطاحية.

 

وقال حساب “” الذي يعرف نفسه “ضابط في جهاز الامن” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الإعداد يجري لتجهيز وفد شبابي، “رياضي واجتماعي واقتصادي” لزيارة اسرائيل.

 

وفي تفاصيل أكثر أوضح “بدون ظل”، انه ومن ضمن الافكار المقترحة، ارسال احد شيوخ القبائل لإسرائيل لإيصال فكرة، ان المجتمع الاماراتي متقبل التطبيع.!

 

وأشار إلى أن هناك مقترح آخر بإرسال الهيئات الاجتماعية مثل السيدات اللاتي يضعن الحناء، وفلكور الزواج التقليدي، وفرق الاغاني التراثية القديمة.

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واخر المقترحات- كما يقول بدون ظل- اهداء متاحف اسرائيل عدة تحف من تاريخنا، تعبيرا عن مدى الصداقة بين الدولتين بعد التطبيع .

 

وأعلنت وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب/أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

 

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

 

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