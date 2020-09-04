على رأسهم أحد الشيوخ.. حساب إماراتي يكشف عن تجهيز عيال زايد “وفد تطبيلي” لزيارة إسرائيل

كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية من داخل قصور ابوظبي، عن تحضيرات تجريها أعلى مستويات الدولة لتجهيز وفد شبابي من أجل زيارة إسرائيل، بعد اتفاقية الخيانة التي توصل لها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع تل أبيب برعاية أمريكية في اتفاق لاقى رفضاً شعبياً عربياً وتطبيلاً من قبل بعد الانظمة الانبطاحية.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه “ضابط في جهاز الامن” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الإعداد يجري لتجهيز وفد شبابي، “رياضي واجتماعي واقتصادي” لزيارة اسرائيل.

يتم الاعداد لتجهيز وفد شبابي ، رياضي واجتماعي واقتصادي لزيارة اسرائيل . — بدون ظل (@without__shadow) September 4, 2020

وفي تفاصيل أكثر أوضح “بدون ظل”، انه ومن ضمن الافكار المقترحة، ارسال احد شيوخ القبائل لإسرائيل لإيصال فكرة، ان المجتمع الاماراتي متقبل التطبيع.!

ومن ضمن الافكار المقترحة ، ارسال احد شيوخ القبائل لاسرائيل لايصال فكرة ، ان المجتمع الاماراتي متقبل التطبيع . — بدون ظل (@without__shadow) September 4, 2020

وأشار إلى أن هناك مقترح آخر بإرسال الهيئات الاجتماعية مثل السيدات اللاتي يضعن الحناء، وفلكور الزواج التقليدي، وفرق الاغاني التراثية القديمة.

ومقترح آخر بارسال ، الهيئات الاجتماعية

مثل السيدات اللاتي يضعن الحناء ، وفلكور

الزواج التقليدي ، وفرق الاغاني التراثية القديمة . — بدون ظل (@without__shadow) September 4, 2020

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واخر المقترحات- كما يقول بدون ظل- اهداء متاحف اسرائيل عدة تحف من تاريخنا، تعبيرا عن مدى الصداقة بين الدولتين بعد التطبيع .

واخر المقترحات ، اهداء متاحف اسرائيل عدة

تحف من تاريخنا ، تعبيرا عن مدى الصداقة بين

الدولتين بعد التطبيع . — بدون ظل (@without__shadow) September 4, 2020

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب/أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

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