هاجم الناشط الكويتي سالم الخضر، من تداول فيديو لشاب إسرائيلي دخل مجمع الأفنيوز التجاري داخل الكويت، واتهم الدولة بالتمهيد إلى التطبيع مع إسرائيل على خطى الإمارات، موضحاً ملابسات ماحدث.

وقال الخضر بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “يوجد فيديو متداول ليهودي دخل مجمع الأفنيوز، لا يوجد داعي لاستعباط البعض، ليس كما قالوا تمهيد للتطبيع، ولا هم يحزنون”.

وتابع: “كل القصة أنه دخل بجواز أمريكي، أي أن جنسيته أمريكية، واستخدمه في الدخول إلى الكويت، واختار توقيتاً خبيثاً للموضوع، يتلاءم مع التطبيع الدائر في الدول الخليجية هذه الأيام”.

ووجه الخضر حديثه إلى الذين يتلاعبون بالمواقف والأحداث، طالباً منهم الكف عن ذلك، وقال: ” أتوقع أن كل ما يحدث ملعوب على الدولة لأنها ترفض التطبيع سواء حكومة أو شعباً، ولا للتطبيع.

ونوه الخضر إلى أن الفيديو المتداول في مجمع الأفنيوز ، قد يكون قديماً، لكنه لن يغير كلامه، مؤكداً:

“تنويه سريع، سواء كان الفيديو قديم أو جديد لن أغير كلامي ولو كان قديماً لماذا تم تداوله الآن؟ أكيد

لأن الجميع يعرف أن الكويت ترفض التطبيع، فهذا اليهودي دخل بجوازه الأمريكي قبل أو الآن، فسأكرر نفس كلامي، لا للتطبيع”.

وتمنع الكويت حاملي الجوازات الإسرائيلية من ركوب أي من رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية

، ولهذا قامت سيدة إسرائيلية قبل عامين برفع قضية ضد الخطوط الجوية الكويتية بعد منعها من ركوب الطائرة لمواصلة رحلتها من نيويورك إلى لندن.

و كانت السيدة برفقة زوجها واشترت التذكرة من إحدى وكالات السفر إلا أنها لم تستطع مواصلة الرحلة

بسبب رفض مسؤولي شركة الخطوط الجوية الكويتية، في حين سمح لزوجها بالسفر كونه يحمل جوازا أمريكيا.

الجدير ذكره، أن البحرين رحبت بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي واعتبرته انجازاً لصالح الإمارات، فيما التزمت

السعودية الصمت ولم تعلق بشكل مباشر على الاتفاق واكتفت بالتأكيد على تمسكها بمبادرة السلام العربية.

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