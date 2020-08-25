“شاهد” إماراتي قالها “على بلاطة” دون قصد منه:”محمد بن زايد يعمل من أجل مصلحة إسرائيل”

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” بتويتر والمُدارة من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية وبإشراف أجهزة الأمن هناك، مقطع فيديو يوثق حديث مواطن إماراتي حول التطبيع “الخياني” بين بلاده والكيان المحتل، محاولاً إيجاد مبررات يراها هو منطقية من أجل تبرير جريمة ابن زايد.

وقال الإماراتي في مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ورصدته “وطن”: “كأنك في سنة 67 عايش، اليوم نحن في 2020، الوضع مختلف، ولو سألت محلل ماذا استفادت الإمارات من التطبيع يخرج المحلل يصير يقول لك تبقى فلسطين قضيتنا الأولى وقضية المسلمين وخلافه”

"لما الإمارات صالحت إسرائيل ليش زعلت؟ أنت ليش ما زعلت على قطر؟ ليش ما زعلت على تركيا؟ ليش ما زعلت على الأردن؟ ليش ما زعلت على مصر؟ شمعنا الإمارات؟" هذه الأسئلة يوجهها إماراتي وطني للمطبلين المعارضين لاتفاق التطبيع ين الإمارات واسرائيل. pic.twitter.com/hqcYabZqzz — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 25, 2020

وتابع بأن مشكلة فلسطين ليست مشكلة الإمارات فقط، وأن كل الدول وقعت علاقات مع إسرائيل، لماذا حين وقّعت الإمارات فقط ثارت ثورتكم، لأنها لها ثقل إقليمي ولها علاقات داخل النظام الأمريكي وبروسيا وغيرها.

وزاد بأن محمد بن زايد يعمل من أجل مصلحة إسرائيل، مضيفاً بأنه لولا الخط بين إسرائيل والإمارات لن ينفذ الفلسطينيون من غضب “جو بايدن” القادم.

وتابع: “هي كرت وورقة كانت بيد الأتراك والقطريين وتم حرقها عن طريق محمد بن زايد، وهذا كله لأن هذا الكرت انسحب.

واستمر: “الإمارات مفروض عملت هذا التطبيع قبل عشر سنين وليس الآن”.

وأثار حديث المواطن الإماراتي موجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والنشطاء والذين انتقدوا وهاجموا الدفاع المستميت من قبله عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والذي يعتبره الفلسطينيون خائناً للدين والوطن وللمسجد الأٌقصى، بعد توقيعه الاتفاقية مع الكيان الإسرائيلي.

التطبيع تفكك العرب عن بعضها وعلى الدنيا السلام من الفضاء الى الضيق — خويلد (@jjdnddjdjdj) August 25, 2020

ومن تلك التعليقات ما قاله أحد المغردين نصاً: “جيلنا لم يشهد التطبيع مع إسرائيل إلا مع دولة الإمارات، وأن تطبيع الدول الأخرى رسمي فقط، أما الإمارات رسمي وشعبي واحتفالات واعتذارات”.

1- جيلنالم يشهد التطبيع مع إسرائيل إلامع دولةالإمارات

2- تطبيع الدول الأخرى رسمي فقط الإمارات رسمي وشعبي إحتفالات إعتذارات

3-الدول الأخرى تطبيع سياسي إقتصادي

ولم يستخدموا الدين للتبرير الإمارات سمته إتفاق إبراهيم

السماح للمسلمين بالصلاة بالقدس

الختام التطبيع مرفرض من جميع الدول — بدر العنزي (@Bader_Saij) August 25, 2020

فيم قال آخر: “مصر الأردن قطر تركيا الشعوب ما طبعت معهم مثلكم”.

مصر الأردن قطر تركيا الشعوب ما طبعت معكم و لا هاتطبع مثلها مثل باقي الشعوب — TERMINATOR ❄ (@TERMINATOR57578) August 25, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في وقت سابق توقيع بلاده اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، مما فجر موجة غضب كبيرة في الأوساط العربية والإسلامية تجاه ولي عهد أبو ظبي، واعتبرت القيادة الفلسطينية ما جرى طعنة تاريخية في ظهر الشعب الفلسطيني.