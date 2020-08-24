“شاهد” ماذا فعلت قوات الامن اللبنانية مع صاحب كافي مدمر عندما اعترض على اعتقال موظفيه أمام ابنته

وثقت مواطنة لبنانية لحظة اعتقال والدها من قبل الشرطة اللبنانية في محله المدمر بالكامل بعد انفجار بيروت، ما أثار غضب الناشطين الذين وصفوا لبنان بـ”الدولة القمعية”.

وتظهر المواطنة بالفيديو المتداول والذي قامت “وطن” برصده، وهي تقوم بتصوير لحظة اقتحام قوات الأمن اللبنانية محل والدها “كافيه أم نزيه” وقامت باستجوابه حول العاملين لديه في المقهى، وحين تدخل والدها، حاولت الشرطة اعتقاله، ما اضطر ابنته إلى التدخل قائلة: “مش من حقك تحط الكلبشات بإيده، مافيك، ماغلط معكن”.

وأخذ الموقف منحى درامي حين استخدم رجال الأمن العنف مع صاحب المقهى، والذي أصيب بكسر في الكتف بسبب الانفجار، فصرخت ابنته: “لا تمسك كتفه، كتفه مكسور، اتركه”.

لكن الشرطة اعتقلت والدها في النهاية، واستنجدت الفتاة بالفيديو بالمحامي ملحم خلف، وقالت: “كلبشوا أبي لأنهم أرادوا اعتقال الموظفين الذين يعملون لديه منذ 10 سنوات، وحين طلب منهم أن يتركوا العاملين ويتحدثوا معه هو، قاموا بسجنه”.

رنا ديراني توثق اعتقال والدها من قبل الشرطة اللبنانية في كافيه ام نزيه المدمر بالكامل بعد الانفجار، والدها المصاب بالانفجار والذي دمر مصدر رزقه. السبب: الشرطة سألت عن العاملين في المقهى (الذين يعملون منذ ١٠ سنوات) وبعد تدخل والدها قامت باعتقاله. ماذا تريد الدولة الامنية القمعية؟ pic.twitter.com/7cNZZlsrIh — Salman Andary (@salmanonline) August 24, 2020

وأثار المقطع غضب اللبنانيين الذين لا يزالون يدفعون ثمن الفساد في دولتهم، ووصفوا الحكومة بـ”المافيا” والمُحتلة التي تستخدم سلاحها ضد شعبها بدل الدفاع عنه.

واضح دولة المافيا لا تريد اهل بيروت ان ترمموا منازلهم ___توطين غرباء — Mona ✊_ Com #بيروت_منزوعة_السلاح (@mona_alana) August 24, 2020

صار معروف ان القوى الامنية هي بس قوية على الشعب وشغلتها تتصلبت على العالم وتحمي الزعران. ما في شي جديد. بس رح يجي نهار ويشربو من نفس الكأس وساعتها بكون ابن حرام اي شخص بينزل ليمدلن يده او يساعدهم. — W i s s a m (@wissamgm) August 24, 2020

دولة ساقطة — Wafaa (@BouassiWafaa) August 24, 2020

دولة حرامية — Liliane Charafedine (@aimezLiban) August 24, 2020

هيدي سلطة احتلال. بعد ناقص بس قوى أمنها وشبيحة ميليشياتها يطردوا الناس من بيوتها ويقعدوا فيها. — Hani Adada (@HaniAdada) August 24, 2020

زعران السلطة الفاسدة — Nonina (@nonina1994) August 24, 2020

حدا يسال النقيب الزمك و باقي العناصر مين الوسطات اللي مفوتينن يعملو درك — Anonymous (@Anonymo70525145) August 24, 2020

@M_MohamedFehmi شو هيدا ؟؟؟؟ ما بتخافو الله @hrw يتم الاعتداء عالى ضحايا انفجار بيروت من قبل قوات الامن بهدف ابتزازهم للدفع — مجرد رأي (@ZenderZ7) August 24, 2020

ويُعد مقهى “أم نزيه” أحد معالم السياحة في بيروت، ويقدم بطاولاته وكراسيه الخشبيّة، لرواده أطباقاً منزليّة الصنع، تذكر بطهو الأمهات، ومناقيش على الصاج ونارجيلة، وبعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، تداول ناشطون صوراً لتدميره بشكل شبه كامل، ما أثار الحزن في نفوسهم.

هكذا أصبح كافيه إم نزيه في الجميزة 💔#بيروت_منكوبة#بيروت pic.twitter.com/hS2j9sR3rS — Michel Abi Rached | ميشال (@michelarached) August 5, 2020

كافيه ومطعم أم نزيه جنب المرفأ قبل وبعد م أتدمر دي صور كنت مصورها للمكان 😔 pic.twitter.com/jt7F5CaEOy — Ahmed Abdallah (@aabdoallah) August 6, 2020

الشي الوحيد الباقي من كافيه ام نزيه.. 💔 pic.twitter.com/rc1N5CByDn — H (@blindemotions) August 12, 2020

يذكر أن لبنان لا تزال تدفع ثمن انفجار مرفأ بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة.

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