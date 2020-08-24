ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق
ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق
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“شاهد” ذي يزن نجل السلطان هيثم يمارس سلطته ويوجه رسالة هامة لدول الخليج  في ظهوره الرسمي الأول

كتب وطن
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شارك “ذي يزن” بن هيثم بن طارق آل سعيد، في سلطنة عمان، في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الثالث والثلاثين، وذلك في أول ظهور رسمي لنجل السلطان الجديد، بعد تعيينه كوزير للثقافة والرياضة والشباب.

 

 

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لحظة الاجتماع الالكتروني الذي عقده الوزراء الخليجيين عبر الاتصال المرئي، ويظهر في الاجتماع الوزير العماني ذي اليزن نجل آل سعيد، وهو يمثل سلطنة عمان كوزير للشباب عنها.

 

وأكد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد  خلال الاجتماع بحسب وسائل إعلام عمانية، على مواصلة السلطنة للجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة بما يعزز إنجازات الشباب الخليجي تنفيذا لتوجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة القطاعات.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الظهور الرسمي الأول للوزير العماني الجديد، متمنين له التوفيق في مرحلته الجديدة في خدمة السلطنة وأبناء شعبه.

 

 

 

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة السلطنة الجديدة، وهو نجل سلطان عمان، جاء خلفاً لوزير الشئون الرياضية الأسبق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بن محمد بن علي اللواتية وزيرة شئون الفنون السابقة.

 

 

وكان “ذي يزن” البالغ من العمر 30 عاماً يعمل في لندن سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية ببريطانيا، ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، والذي نظمته اللجنة الوطنية للشباب، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.

 

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