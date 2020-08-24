“شاهد” ذي يزن نجل السلطان هيثم يمارس سلطته ويوجه رسالة هامة لدول الخليج  في ظهوره الرسمي الأول

شارك “ذي يزن” بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الثالث والثلاثين، وذلك في أول ظهور رسمي لنجل السلطان الجديد، بعد تعيينه كوزير للثقافة والرياضة والشباب.

شارك صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في الاجتماع الـ 33 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم صباح اليوم الأثنين عبر الاتصال المرئي. pic.twitter.com/wNjShEYw22 — وزارة الثقافة والرياضة والشباب (@mosa_gov_om) August 24, 2020

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لحظة الاجتماع الالكتروني الذي عقده الوزراء الخليجيين عبر الاتصال المرئي، ويظهر في الاجتماع الوزير العماني ذي اليزن نجل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وهو يمثل سلطنة عمان كوزير للشباب عنها.

🔴 شارك صاحب السمو ذي اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، اليوم في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الثالث والثلاثين، وذلك عبر الاتصال المرئي مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس والأمانة العامة.(أثير) pic.twitter.com/9Po7MMFkKL — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) August 24, 2020

وأكد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد خلال الاجتماع بحسب وسائل إعلام عمانية، على مواصلة السلطنة للجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة بما يعزز إنجازات الشباب الخليجي تنفيذا لتوجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة القطاعات.

وجود صاحب السمو ذي يزن بن هيثم الموقر شخصية شابة على رأس هرم وزارة معنية بالشباب مكسب لشباب عمان.أتمنى على سموه التركيز على الأندية التي تواجه تحديات وصعوبات جمة بحاجة إلى دراستها ووضع خطط فاعلة لتقوم الأندية بدورها كما يجب. الأندية لها رسالة نبيلة للوطن والمجتمع بحاجة إلى وقفة. — د. احمد السيفي (@bamc2020) August 24, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الظهور الرسمي الأول للوزير العماني الجديد، متمنين له التوفيق في مرحلته الجديدة في خدمة السلطنة وأبناء شعبه.

في أول ظهور رسمي لمعالي السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، يؤكد تواصل جهود السلطنة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة بما يعزز من إنجازات الشباب الخليجي. pic.twitter.com/KH7xcmTdYl — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) August 24, 2020

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة السلطنة الجديدة، وهو نجل سلطان عمان، جاء خلفاً لوزير الشئون الرياضية الأسبق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بن محمد بن علي اللواتية وزيرة شئون الفنون السابقة.

ماشاءالله ربي يحفظه و يحميه للسمو السيد ذي يزن و بوركت جهوده الطيبة . اولاً: اتمنى يكون ف مسابح حكومية تكون خاصة فقط للبنات .

ثانياً: ما بتنزلوا إعلان عن الوظائف فالوزارة ؟

ثالثاً: ما محتاجين موظفين بالوزارة بقسم المحاسبة او المالية او التدقيق 🤔؟ — زهرة التوليب 🌷🇴🇲🎓 (@FlowerTulip8) August 24, 2020

وكان “ذي يزن” البالغ من العمر 30 عاماً يعمل في لندن سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية ببريطانيا، ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، والذي نظمته اللجنة الوطنية للشباب، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.

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