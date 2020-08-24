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“شاهد” أمطار رعدية غزيرة والأرصاد تحذر العُمانيين من طقس غير مستقر وتكشف موعد انتهاء الموجة

كتب وطن
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حذرت هيئة الأرصاد بسلطنة عُمان من هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية والظاهرة مع نزول الأودية والشعاب.

 

 

كما حذرت الهيئة في تغريدات لها على حسابها الرسمي بتويتر، مواطنيها من نشاط السحب الركامية و هطول أمطاررعدية متفاوتة الغزارة على جبال الحجر الغربي مع نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة.

 

 

واشارت الأرصاد العمانية إلى بداية تشكل السحب المحلية على جبال الحجر الغربي مع فرص امتداد السحب وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة في قادم الوقت.

 

 

وتداول عمانيون بموقع التواصل تويتر مقاطع مصورة أظهرت سقوط أمطار رعدية غزيرة على ولاية ينقل.

 

 

 

 

وأوضح تقرير الأرصاد العمانية بأن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة وتساقط الرذاذ المتقطع وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة.

 

مع تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترتي الظهيرة والمساء مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل أو الصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

 

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